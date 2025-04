À 150 jours de l’EuroBasket, la France classée 2e au Power Ranking

Après avoir effectué le tirage aux sorts des différents groupes de l’EuroBasket 2025, la FIBA en a profité pour actualiser son Power Ranking, où la France figure en bonne place, au 2e rang. « Cette fois-ci, ils ont l’impression qu’ils peuvent gagner n’importe où, parce qu’apparemment, leur équipe sera incroyablement forte », commente l’instance sur son site internet. En effet, si ses joueurs NBA, dont Victor Wembanyama, sont présents, l’équipe de France a de quoi faire très peur à ses adversaires.

Dans ce listing, la Serbie apparaît comme le favori, à la première place, tandis que le podium est complété par le tenant du titre, l’Allemagne (3e). Derrière, l’on retrouve notamment la Grèce (4e) et la Lettonie (5e). Retrouvez le reste du Power Ranking dans le tweet ci-dessous.

