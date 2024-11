À Blois, un ex-Limougeaud en remplace un autre : Nathan Missia-Dio pour pallier la blessure de Lucas Ugolin

Leader de Pro B après 10 journées, l’ADA Blois ne compte pas s’arrêter là malgré la blessure de Lucas Ugolin. Blessé à la cheville dans le « Centrico » contre Orléans, seule défaite de la saison des Blésois, l’ancien joueur de Nancy de Limoges est arrêté jusqu’à la fin de l’année civile. Ainsi, pour pallier son absence, le club du Loir-et-Cher a engagé l’ailier belge Nathan Missia-Dio.

🖋 𝗡𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗔-𝗗𝗜𝗢 💚 Suite à l'éloignement des parquets de Lucas Ugolin jusqu'à la fin de l'année civile, nous avons le plaisir d'accueillir @missiadioo 🤝 Bienvenue à Blois Nathan ! 👋 + 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝘀 👉 https://t.co/pAd9GaXk8t #ADABlois #ProB pic.twitter.com/C6i0YYqCHn — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) November 4, 2024

Dans le cinq majeur du dernier Euro U20

Passé par le centre de formation du Limoges CSP de 2019 à 2021, où il avait été performant en Espoir ELITE à seulement 16 ans (11, 9 points et 4,9 rebonds par match), Nathan Missia-Dio (2,05 m, 19 ans) avait ensuite pris la direction des États-Unis. Outre-Atlantique, ce poste 3-4 a intégré l’Overtime Elite, programme de développement pour les jeunes joueurs crées en 2021 où joue actuellement Hugo Facorat et Diamant Blazi. International U20 depuis déjà trois ans, Nathan Missia-Dio sort d’un énorme EuroBasket U20 avec la sélection belge (15,4 points et 10,6 rebonds en 28 minutes de jeu), où il a été élu dans le cinq majeur de la compétition aux côtés de Noah Penda et Zacharie Perrin. Il a même pu évoluer dernièrement avec ce dernier. En effet, depuis un mois, Nathan Missia-Dio était partenaire d’entraînement au SLUC Nancy.

Mais c’est donc à l’ADA Blois que Nathan Missia-Dio fera ses débuts en professionnels, dans un contexte plus qu’intéressant chez le leader de la division.