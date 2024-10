A la JALT en NM3, Jérémy Leloup aimerait monter et « rester invaincu »

Avant d’affronter Ormes ce samedi 12 octobre, la JALT Le Mans a remporté ses quatre premiers matches par plus de 27 points d’écart en moyenne dans la poule D de Nationale 3 masculine (NM3). Il faut dire que le club manceau compte dans ses rangs d’anciens joueurs de très haut-niveau.

« Nous avons une équipe plus expérimentée, analyse dans Le Maine Libre l’une des recrues de l’intersaison, Jérémy Leloup (1,97 m, 37 ans). Nous avons récupéré Alain Koffi et Kévin Mendy, ça rajoute beaucoup d’intensité. On est dominant à l’intérieur et sur les postes extérieurs. Je pense que l’équipe est mieux équilibrée et les résultats parlent d’eux-mêmes. »