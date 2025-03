À l’envers contre Nymburk, Nanterre rate une belle occasion au top 16 de la BCL

Qu’il peut s’en passer des choses en moins d’une semaine… Après une probante victoire en République tchèque mardi dernier, Nanterre 92 a enchaîné les mauvaises nouvelles et les déconvenues.

D’abord l’annonce de la fin de saison d’Ahmad Caver, touché justement à Nymburk. Puis le week-end, une défaite logique face à l’ASVEL, mais qui laisse le club altoséquanais en danger pour le maintien (deux victoires d’avance sur Le Portel, 15e). Et pour débuter la phase retour du top 16 de la BCL, Nanterre 92 a subi la vengeance de Nymburk, se compliquant ainsi la tâche pour une éventuelle qualification en quart de finale.

😤 𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐤𝐞𝐝 – ERA Nymburk blow out Nanterre with a vengeance, claiming the tiebreaker after losing the reverse fixture last week! #BasketballCL pic.twitter.com/CQCaV9OtfZ

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 11, 2025