A quoi aurait pu ressembler l’équipe de France version fenêtre internationale de novembre 2023 ?

Équipe de France - Quelle aurait été la composition de l'équipe de France si la fenêtre internationale de novembre 2023 avait été maintenue ?

La FIBA a décidé de reporter la fenêtre internationale de novembre 2023, qui aurait du se dérouler la semaine dernière. Les deux premiers matches de qualification à l’EuroBasket 2025 se dérouleront ainsi fin février 2024, avec la possibilité de sélectionner des joueurs EuroLeague.

A BeBasket, on s’est demandé quelle aurait été la composition de cette équipe si la fenêtre avait été maintenue et que les joueurs EuroLeague auraient été contraints de rester dans leur club. Voici notre sélection :

Postes 1 : Andrew Albicy, Nadir Hifi et Milan Barbitch

Après avoir manqué la Coupe du monde, Andrew Albicy aurait été le capitaine idéal de cette équipe de France. Il aurait apporté de la stabilité et de la défense à un poste qu’il aurait partagé avec deux nouveaux venus, Nadir Hifi (21 ans) et Milan Barbitch (22 ans). Ces deux gros talents offensifs auraient fait leurs débuts en Bleus, alors qu’Hugo Benitez est blessé, et seraient ainsi évalués par le staff, plutôt que de faire revenir les joueurs plus âgés que sont David Michineau (29 ans), Léo Westermann (31 ans) et Benjamin Sène (29 ans).

2/1 : Paul Lacombe

Paul Lacombe connaît par cœur le contexte des fenêtres internationales. Désormais à plein temps dans une équipe de Ligue des Champions (BCL), Strasbourg, le Lyonnais aurait peut-être manqué ces deux matches en raison d’une blessure à la cheville. Mais son état d’esprit et le liant qu’il apporte des deux côtés du terrain aurait été essentiel pour le collectif de Vincent Collet. Autrement, son forfait aurait pu laisser une place à Abdoulaye Ndoye, qui réalise un bon début de saison au Mans (13,1 d’évaluation).

3/2 : Nicolas Lang, Juhann Begarin et Axel Bouteille

Nicolas Lang s’est également habitué à l’équipe de France version fenêtre internationale. Fin connaisseur du jeu et shooteur hors pair, l’Alsacien a intégré la sélection en novembre 2020, la dernière fois qu’on y a vu Axel Bouteille. Le Varois ne s’était pas montré à son avantage à Pau mais depuis il se régale dans le jeu turc, au sein d’un collectif moins structuré où il peut exprimer ses qualités instinctives d’attaquant. A leurs côtés, l’ajout d’un joueur physique et athlétique semble des plus judicieux. Si la greffe à Nanterre a du mal à prendre, Juhann Begarin, vu avec l’équipe nationale A depuis l’année dernière, serait très complémentaire des deux shooteurs. Sinon, le jeune Zaccharie Risacher et un autre joueur de Nanterre, Joël Ayayi – vu par le passé en tant que partenaire d’entraînement – auraient pu se frayer un chemin jusqu’en équipe nationale A.

4/5 : Jaylen Hoard, Yoan Makoundou et Pierre Pelos

N°2 à l’évaluation moyenne en EuroCup (22,7), Jaylen Hoard aurait sans doute eu sa chance, après avoir été partenaire d’entraînement des Bleus par le passé. Il aurait retrouvé Yoan Makoundou au poste 4, ce dernier étant dans une équipe d’EuroCup (Buducnost Podgorica) et Pierre Pelos aurait apporté son tir extérieur en complément de ces deux gros athlètes, évoluant plus près du cercle. Blessé et sans tourné vers un objectif d’équipe de France de 3×3 afin de disputer les Jeux olympiques, Léopold Cavalière s’approche de plus en plus du niveau international. Désormais à Gérone en Espagne, Yves Pons (8,1 points à 36,9% et 5,3 rebonds en 26 minutes en Liga Endesa) arriverait derrière à ce stade.

5 : Alexandre Chassang et Jerry Boutsiele

Auteurs d’un excellent début de saison sur le plan individuel, Alexandre Chassang et Jerry Boutsiele formeraient un duo complémentaire au poste 5. Mais la concurrence aurait été rude avec Neal Sako, qui semble avoir passé un cap à Cholet, Mathis Dossou-Yovo, qui s’installe en Betclic ÉLITE avec Saint-Quentin ou encore Bastien Vautier, qui est monstrueux à l’ESSM Le Portel. Le staff aurait peut-être privilégié un de ces derniers, afin de les tester grandeur nature au niveau international. En protecteur de cercle, Neal Sako aurait d’ailleurs été très complémentaire d’Alexandre Chassang. Après sa belle saison à Nancy, Stéphane Gombauld (12,2 points à 64,3% de réussite aux tirs et 5,6 rebonds en 22 minutes dans le championnat d’Italie avec Sassari) aurait également pu avoir sa chance.