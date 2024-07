A Roanne, la remontée immédiate « n’est pas une fin en soi »

Après 5 saisons en Betclic ELITE et au terme d’une année marquée, notamment, par le limogeage de son coach emblématique Jean-Denys Choulet, la Chorale de Roanne retrouvera la Pro B la saison prochaine. Un coup dur pour le champion de France 1959 et 2007 mais certainement pas un coup d’arrêt pour un club aux reins solides, dont les soucis n’ont pas dépassé les limites du terrain l’an dernier.

Pénalisée par ses performances sportives (10 victoires et 24 défaites, 17e et avant-dernier), la Chorale peut se targuer de disposer de moyens conséquents pour préparer son retour dans l’élite, comme l’expliquait son président Emmanuel Brochot dans les colonnes du Progrès. « Notre budget va représenter 5,1 millions d’euros avec l’association. Aussi bizarre que cela puisse paraître, on aura une structure plus forte que la saison dernière, alors qu’on descend. » Une puissance financière qui devrait offrir à Roanne le plus gros budget de la division l’an prochain (Pau, 1er avec 5 M€ en 2023-2024), et permettre naturellement au club de nourrir de fortes ambitions.

« Il nous faut un directeur sportif, mais il nous faut le bon »

Pour autant et même si le la Chorale se destine à un retour rapide dans l’élite, l’heure n’est pas à la précipitation dans la Loire, toujours selon Emmanuel Brochot. « L’ambition est de remonter mais pas n’importe quand et n’importe comment. Il faut monter en ayant la structure pour. On a ciblé un programme de trois ans. Si on remonte la saison prochaine, c’est très bien. Sinon, ce n’est pas une fin en soi. » Une sagesse empreinte d’humilité de la par du dirigeant de 59 ans, bien au fait de la féroce concurrence qui caractérise l’antichambre de la Betclic ELITE, citant notamment Saint-Chamond, Antibes, Pau et Blois comme autant d’équipes susceptibles de remonter à court terme.

Non content de renforcer ses structures pour préparer au mieux son retour en Betclic ELITE, Roanne entend aussi se doter des bonnes personnes pour réussir dans son entreprise. Ainsi le club cherche toujours le directeur sportif qui saura faire son succès et, surtout, coller au plus près des valeurs de la maison. « J’ai des exigences très fortes sur le recrutement du directeur sportif. J’ai réalisé plus d’une quinzaine d’entretiens, je n’ai pas trouvé celui que je voulais. Je veux quelqu’un qui soit avant tout passionné par la Chorale, qui partage notre projet. Il nous faut un directeur sportif, mais il nous faut le bon. »

Et si la justesse du casting apparaît comme un ingrédient essentiel au succès de l’ambition roannaise, Emmanuel Brochot sait aussi que celle-ci dépendra de la force de ses soutiens. Ainsi le PDG du Groupe Valentin Traiteur se félicitait de l’arrivée d’un nouveau partenaire en lieu et place de son sponsor historique. « Proman sera le partenaire majeur du club. Le nombre d’années n’est pas encore défini, mais ce sera pluriannuel. J’espère qu’on battra le record de Leader Intérim (17 ans). » Le club, qui « travaille sur de nouveaux produits », souhaite aller plus loin encore et continue de chercher « d’autres partenaires » pour soutenir sa croissance, qu’ils se situent au niveau local, régional ou national.

« Les pépites qui sortent du centre de formation, on va leur offrir un contrat »

Du côté du terrain enfin, et alors qu’Antoine Diot (1,93 m, 35 ans) portera toujours les couleurs de la Chorale en 2024-2025, l’accent devrait être mis sur le développement des jeunes pousses, à l’image de la récente signature en pro du leader de l’équipe Espoirs Elite Mathis Courbon. « Les pépites qui sortent du centre de formation, on va leur offrir un contrat pro […]. On veut les garder pour en bénéficier dans l’équipe professionnelle. C’est évidemment plus facile en Pro B qu’en Betclic Élite, mais il n’y a pas de raison qu’on n’y arrive pas. » Une volonté très claire de la part d’Emmanuel Brochot, bien décidé à « faire grandir les Espoirs avec le club », qui soulignait également une certaine logique financière alors que la structure Espoirs devrait coûter 500 000€ la saison prochaine. « Il y a un gain économique si sur leur deuxième ou troisième année de contrat, ils peuvent prendre une place dans la rotation. Ça coûte moins cher qu’un joueur qui a quatre ou cinq ans d’expérience en Pro A. »

Outre ses prospects, Thomas Andrieux, nommé début mai en lieu et place du coach intérimaire Marc Berjoan, devrait disposer d’une équipe compétitive à la rentrée alors que le club ne cherche plus qu’un pivot pour finaliser son effectif.