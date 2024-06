Abdoulaye Loum de retour en Pro B à Antibes

Antibes vient d’ajouter une pièce de plus à son recrutement ambitieux pour la prochaine saison, avec Abdoulaye Loum (2,12 m, 33 ans). Les Sharks ont annoncé ce mardi 18 juin la signature de l’expérimenté intérieur.

🔥 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑨𝒃𝒅𝒐𝒖 🦈 ✍️ Les Sharks se renforcent en recrutant Abdoulaye Loum 💥 🏀 L’intérieur JFL de 33 ans (2m08) vient apporter toute son expérience du très haut niveau à Antibes 🔝 🔵 Tout le club des Sharks souhaite la bienvenue à @abdoulayeloum21 ⚪️#GoSharks pic.twitter.com/fFX3MB6VJY — Antibes Sharks (@AntibesSharks) June 18, 2024

Un autre gros CV chez les Sharks

Huit ans plus tard, Abdoulaye Loum va regoûter à la Pro B, qu’il a connu à chaque fois à Boulogne-sur-Mer (2012-2013 et 2016-2017). Joueur de devoir, l’intérieur a longtemps été un pilier de la JDA Dijon (six saisons de 2017 à 2023), avant de rejoindre les Metropolitans 92 l’été dernier.

Au coeur de la saison noire de Boulogne-Levallois, le natif de Mont-de-Marsan a connu une blessure au pied qui l’a éloigné des parquets pendant de longues semaines en fin d’année dernière. Revenu à la fin du mois de janvier, il n’avait pas pu éviter le naufrage du navire Mets 92. En 22 rencontres de Betclic ELITE, Abdoulaye Loum tournait à 6,2 points à 59% de réussite au tir et 5,7 rebonds.

Malgré la perte de Mathieu Boyer, parti à Nancy, les Sharks renforcent bien leur secteur intérieur avec Shekinah Munanga et désormais Abdoulaye Loum. Ce dernier apportera sa défense et son toucher près du cercle, en plus de son expérience de la LNB, comme Antoine Eïto.