Quand le dauphin Antoine Eïto devient requin : direction les Sharks d’Antibes !

Douze ans après la mythique conférence de presse de Laurent Sciarra, son ancien coach à Vichy, le dauphin Antoine Eïto est enfin devenu un requin ! Libéré par le club bourguignon, car en désaccord avec la volonté de Savo Vucevic de diminuer son rôle, le natif de Cognac a emprunté la même route que son directeur général Rémy Delpon en rejoignant les Sharks d’Antibes. Il s’est engagé pour deux ans avec le club azuréen !

Au vu de ce qu’il a encore démontré cette saison à l’Élan Chalon (11,5 points à 36%, 3,8 rebonds et 4,5 passes décisives), Antoine Eïto aurait déjà été une bonne pioche en Betclic ÉLITE. Alors en Pro B, cela a tout du gros coup ! Le double champion de France (2009 et 2018) y avait prouvé l’an dernier qu’il était surdimensionné pour la division en portant l’Élan vers un retour en Betclic ÉLITE. Leader charismatique de Chalon-sur-Saône, il avait signé une finale XXL contre Champagne Basket (21,3 points, 5 rebonds et 7,7 passes décisives).

Sur les bords de la Méditerranée, Antoine Eïto retrouvera l’un des coachs qui a marqué sa carrière : J.D. Jackson, côtoyé au Mans en 2012 puis en 2013/14. Ensemble, les deux hommes ont notamment atteint la finale de Pro A en 2012 puis ont remporté la Leaders Cup 2014. « Avec Antoine, on a beaucoup de vécu », a confirmé le technicien canadien. « On a de l’expérience ensemble, des affinités. C’est un vrai combattant, un compétiteur. Il est capable d’organiser et de rassembler une équipe. Il a beaucoup de vécu, et surtout il sait gagner. Et il est déjà monté de Pro B à Pro A avec Chalon il n’y a pas si longtemps. Cette saison il était encore titulaire en Betclic Elite, c’est un joueur de très haut niveau. Quand nous avons su qu’il allait être disponible, nous avons immédiatement fait l’effort pour l’avoir. Et je pense que les rapports humains ont pesé dans son choix. C’est une très bonne recrue pour le club. »