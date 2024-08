Absent des entraînements, Théo Pierre-Justin fait le forcing pour quitter Roanne

À la base, Roanne était le club le plus représenté parmi les champions d’Europe U20. Il y en avait trois : Alexandre Bouzidi, Narcisse Ngoy et Théo Pierre-Justin. Mais bientôt, il n’en restera peut-être plus du tout… Le meneur a été exfiltré vers Limoges, le pivot a signé trois ans à Rouen (alors qu’il devait être prêté) tandis que l’intérieur coudurien est en instance de départ.

Pourtant, Théo Pierre-Justin (2,04 m, 19 ans) était le seul qui était censé faire partie de l’effectif 2024/25 de la Chorale, d’ailleurs toujours inclus dans le roster prévisionnel du site officiel du club. Le seul hic, c’est que les perspectives de l’ancien palois semblaient assez floues au poste 4, avec Maxime Roos et Donte Thomas devant lui.

Lié à Roanne jusqu’en 2025, le néo-pro avait informé la Chorale dès le début de l’été qu’il ne souhaitait pas honorer sa deuxième année de contrat. Alors que les hommes de Thomas Andrieux ont repris l’entraînement le lundi 5 août, le Landais ne s’est pas présenté à la reprise. Depuis, il n’a toujours pas participé à la moindre séance collective.

Rare belle surprise de la saison 2023/24 à Vacheresse (2,6 points à 46% et 1,2 rebond en 22 matchs, 8 minutes de moyenne), lancé sur la grande scène par Jean-Denys Choulet (qui l’avait encensé après une grosse performance contre Paris) alors qu’il était uniquement prévu pour le championnat Espoirs à la base, Théo Pierre-Justin pourrait désormais filer vers la NCAA une fois qu’un accord sera trouvé avec la Chorale.