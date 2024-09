Abu Dhabi et Belgrade sont les deux derniers candidats pour accueillir le Final Four 2025

L’accueil du Final Four d’EuroLeague est toujours un enjeu pour que les villes montrent qu’elles sont centrales dans la sphère du basket européen. Pour l’édition 2025, trois villes étaient candidates pour succéder à Berlin en 2024 et Kaunas en 2023 : Barcelone (Espagne), Belgrade (Serbie) et Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis). Mais selon les informations d’Eurohoops, seules ces deux dernières seraient encore en course. L’événement aura lieu le week-end du 23 mai au 25 mai 2025.

Belgrade a déjà accueilli trois fois le dernier carré de la compétition reine de l’Europe : en 1977, 2018 et 2022. Connue pour ses fortes ambiances lors des matchs de l’Étoile rouge ou du Partizan, la capitale serbe arrive toujours à créer une atmosphère unique. Et semble être une place montante du basket européen. La Belgrade Arena a aussi été le théâtre de la finale de la Ligue des Champions la saison dernière, ainsi que de la finale de l’EuroBasket féminin 2019, perdue par la France face à l’Espagne. Le journaliste grec Dionysis Aravantinos indique que la ville est favorite de la course.

Quant à Abu Dhabi, cela serait une grande première. La capitale des Émirats Arabes Unis n’a aucune histoire avec l’EuroLeague ni avec le basket de manière générale. Mais cela irait dans le sens d’une tendance qui vise justement à faire changer cela. Dernièrement, la création du Dubai BC est venue créer débat alors que le club négociait pour se faire intégrer en EuroLeague. Cela n’aura finalement pas lieu avant quelques années, puisque le club a tout juste été accepté en ABA League. L’Etihad Arena d’Abu Dhabi, qui accueillerait potentiellement le Final Four, a une capacité de 18 000 personnes. Des matchs de pré-saison NBA s’y sont déjà joués. La ville avait annoncé en début d’année vouloir organiser trois Final Four, en promettant une enveloppe de dizaines de millions d’euros en échange.

🇦🇪 Abu Dhabi or 🇷🇸 Belgrade – which destination choice would be better? 🤔

Abu Dhabi would be a choice of complete innovation. On the other hand, Belgrade has hosted the EuroLeague Final Four twice in the last six years (2018 and 2022) 👀 pic.twitter.com/MSDQRkS9EA

— Basketball Sphere (@BSphere_) September 18, 2024