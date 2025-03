Adam Mokoka et Yoan Makoundou s’arrêtent en quarts

Après la qualification de Bahcesehir Koleji Istanbul (avec Axel Bouteille) et de Gran Canaria, qui comptera sur Mehdy Ngouama, Andrew Albicy et Pierre Pelos en demi-finales, les derniers quarts de finale de l’EuroCup ont livré leur verdict ce mercredi 12 mars. Malheureusement, Adam Mokoka et Yoan Makoundou n’ont pas connu la même réussite que leurs compatriotes, leur aventure s’arrêtant aux portes du dernier carré.

L’Hapoel Tel-Aviv trop fort pour Ankara

Face à l’Hapoel Tel-Aviv, le Turk Telekom Ankara de Yoan Makoundou a longtemps lutté avant de céder en fin de match (67-61). Après deux échecs consécutifs en quarts de finale, les Israéliens ont enfin réussi à passer ce cap pour atteindre les demi-finales. L’Hapoel a mené une grande partie du match, creusant un écart de 12 points dans le dernier quart-temps avant de résister au retour d’Ankara.

Marcus Foster a été l’homme du match avec 21 points et 8 rebonds, tandis qu’Olivier Hanlan a inscrit 17 points pour Ankara. De son côté, Yoan Makoundou a connu une rencontre difficile avec seulement 4 points (1/5 aux tirs), 3 rebonds et 5 fautes en moins de 16 minutes. L’Hapoel retrouvera Valence en demi-finales pour une série au meilleur des trois manches.

Cluj-Napoca dominé à Valence

De son côté, Adam Mokoka et Cluj-Napoca n’ont rien pu faire face à la puissance offensive de Valence, qui s’est imposé avec autorité à domicile (98-74). Les Espagnols ont rapidement pris les devants, menant de 17 points à la pause (53-36) et ne laissant jamais Cluj-Napoca revenir à moins de dix longueurs.

Le champion de France 2022 Chris Jones a dirigé Valence avec 14 points et 9 passes décisives, bien secondé par Semi Ojeleye (13 points). Du côté de Cluj, Zavier Simpson a été le plus en vue avec 12 points et 10 passes, tandis qu’Adam Mokoka a compilé 12 points à 4/8 aux tirs, 5 rebonds mais aussi 4 balles perdues et 4 fautes en 28 minutes.

Avec ces résultats, les demi-finales opposeront Bahcesehir Koleji Istanbul à Gran Canaria, tandis que Valence affrontera l’Hapoel Tel-Aviv pour une place en finale.