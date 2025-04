Aïnhoa Risacher et Sarah Cissé en vue malgré la défaite de la Team World au Hoop Summit

Aïnhoa Risacher était bien sur le parquet du Moda Center de Portland ce samedi 12 avril pour le Hoop Summit féminin 2025. Aux côtés de Sarah Cissé, l’arrière de l’ASVEL a vécu une expérience marquante avec la Team World, malgré une défaite face à une Team USA mieux organisée (88-78).

Final stats from women’s Nike Hoop Summit Game: USA wins 88-78 over Team World. USC commit Jasmine Davidson drops 17 points, 7 rebounds and 6 assists. pic.twitter.com/4qqv3SmKmQ — Libaan Osman (@libaanstar1) April 13, 2025

Sarah Cissé efficace, Aïnhoa Risacher en vue en première mi-temps

Titularisée, Aïnhoa Risacher (1,85 m, 17 ans) a montré quelques éclairs de son talent en première mi-temps. Elle a notamment brillé par une passe spectaculaire par-dessus l’épaule. Elle termine la rencontre avec 6 points (2/4 aux tirs), 3 rebonds, 1 passe décisive mais aussi 5 pertes de balle, dans un collectif qui a souffert avec 23 ballons perdus.

Ainhoa Risacher toughhh layyy pic.twitter.com/DjvUKGkKuw — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) April 13, 2025

Sa compatriote Sarah Cissé (1,88 m, 18 ans), entrée en jeu en sortie de banc, a été la joueuse la plus efficace de la Team World en première mi-temps. La meilleure jeune de la saison de LF2 compile 12 points à 3/6 aux tirs et un parfait 6/6 aux lancers francs, ainsi que 2 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes.

En face, la Team USA a pu s’appuyer sur une belle profondeur d’effectif et une Jasmine Davidson complète (17 points, 7 rebonds, 6 passes). Les Américaines ont mieux maîtrisé les temps faibles et ont pris le dessus dans le money-time après une partie longtemps accrochée (7 égalités et 8 changements de leader).