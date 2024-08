Aleksej Fedoricsev, président de l’AS Monaco : « Je ne suis pas un oligarque russe, je suis hongrois »

Aleksej Fedoricsev (68 ans) est un président de club de basket qui fait beaucoup parler en France et en Europe. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le dirigeant de l’AS Monaco s’est exprimé sur les différents sujets le concernant, ainsi que sur l’actualité de l’AS Monaco. En voici quelques extraits.

Né en Russie, ayant par la suite acquis la nationalité hongroise, Aleksej Fedoricsev profite de cette interview pour réfuter le qualificatif « d’oligarque russe » le concernant.

« Je ne suis pas un oligarque car je ne me suis pas enrichi grâce à des connexions politiques ou à une privatisation d’une entreprise publique, explique-t-il. J’ai construit ma société non pas en Russie mais en Ukraine, en partant de rien, à force de travail et grâce au concours de mes associés et d’une équipe remarquable. Je ne suis pas non plus Russe mais Hongrois. »