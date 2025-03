Alexandre Chassang (Limoges) absent au moins six semaines

Si le Limoges CSP a remporté un match crucial au Portel samedi soir, le club limougeaud a aussi perdu un élément clé de son effectif. Sorti sur blessure sous les sifflets du Chaudron, Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) souffre d’une entorse du ligament interne d’un genou. Son indisponibilité est estimée à au moins six semaines, un véritable coup dur pour une équipe déjà en difficulté dans le secteur intérieur.

Avec un effectif limité à ce poste, le Limoges CSP n’a pas tardé à réagir. Dès la confirmation de la blessure de Chassang, les dirigeants ont entamé les démarches pour recruter un joker médical. Depuis le 28 février, le règlement de la Betclic ÉLITE autorise les clubs à engager un remplaçant temporaire en cas de blessure longue durée, une option que le CSP compte bien exploiter rapidement pour combler ce vide.

Autre inquiétude du côté limougeaud, Mamadou Guisse (1,97 m, 23 ans) a également été touché à une cheville lors du match au Portel. Si sa blessure semble moins grave, le staff médical reste prudent. Toutefois, les premiers examens sont rassurants : l’ailier-fort devrait pouvoir retrouver les parquets dans quinze jours, à temps pour la réception de Bourg-en-Bresse à Beaublanc indique Le Populaire du Centre.

La réaction de Crawford Palmer, le directeur sportif de Limoges, sur la blessure d’Alexandre Chassang :

« Alexandre Chassang sera absent pendant les prochaines semaines, après sa blessure lors du match contre Le Portel. Nous espérons qu’il pourra revenir rapidement et dans les meilleures conditions. Un pigiste médical sera recruté et nous avons d’ores et déjà entamé des recherches pour trouver un intérieur. Nous espérons finaliser ce recrutement le plus rapidement possible. Je souhaite à Alexandre un prompt rétablissement, et notre staff médical suivra son évolution quotidiennement. »