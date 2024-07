Alexandre Sarr (2 points) ne trouve pas l’adresse mais se montre actif

Après son horrible 0/15 aux tirs mardi, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a peiné à se reprendre ce jeudi à la Summer League NBA de Las Vegas. Le n°2 de la Draft a marqué 2 points à 1/6 aux tirs. Heureusement, il a aussi terminé à 11 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 27 minutes et les Washington Wizards ont gagné face à Sacramento (73-69).

Washington Wizards No. 2 pick Alexandre Sarr is 1/22 over his last two Summer League games 😳 pic.twitter.com/MtmiDd66Q0

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 19, 2024