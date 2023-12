Alexis Morris, la recrue star de Saint-Amand est déjà partie : « Personne ne pouvait plus la voir »

Arrivée à Saint-Amand pendant la trêve internationale de novembre, Alexis Morris (1,75 m, 24 ans) est déjà repartie après trois petites rencontres LFB.

Championne NCAA en 2023 avec LSU, elle avait été remarquée pour son comportement envers la star adverse, Caitlin Clark. Elle a refait parler d’elle.

« Franchement, je n’ai jamais vécu ça, elle pensait révolutionner le basket et se prenait pour une star mais il n’y a pas de star ici, a expliqué l’entraîneur Julien Pincemin à La Voix du Nord, lui qui avait été conquis par son échange avec elle avant de l’engager. […] Elle n’était pas du tout prête physiquement, sur le premier entraînement, elle était essoufflée au bout de deux allers-retours, je me suis dit que ça allait être compliqué même si on a dépensé beaucoup d’énergie pour la mettre dans de bonnes conditions. »