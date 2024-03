Ali Bouziane (Angers) suspendu deux matchs par la LNB

Déjà privé de deux rencontres fin janvier (à Boulazac et contre Saint-Chamond) pour cause de congé paternité, Ali Bouziane va de nouveau manquer deux matchs de Pro B. Mais pour une raison beaucoup moins positive cette fois : l’entraîneur d’Angers a été puni par la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB.

Exclu pour deux fautes techniques consécutives à Poitiers le 6 février (76-86), l’ancien patron des Espoirs de l’AS Monaco s’était montré un peu trop véhément à l’égard de l’arbitre Freddy Vansteene après son expulsion. Il a ainsi écopé de deux matchs de suspension fermes, et un autre avec sursis, pour « violences ».

Alors que l’EAB est lanterne rouge de Pro B, Ali Bouziane pourra coacher ce vendredi à Pau, mais sera ensuite privé de banc lors des deux prochains journées, contre le leader rochelais et à Évreux, à l’occasion d’un match décisif pour le maintien face au 15e…