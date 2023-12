Ali Traoré rejoint Tim Blue à Golfe Juan

NM2 - Ali Traoré a signé à Golfe Juan avant la date limite du 30 novembre. Il complètera la raquette avec un certain Tim Blue.

Ali Traoré a décidé de rechausser les baskets, deux ans et demi après sa retraite de joueur professionnel. Double champion de France avec l’ASVEL en 2002 et 2009, l’intérieur de 2,05 m va rejouer du côté de l’Azurea Basket Club. C’est à Golfe Juan que l’ancien international français va prolonger le plaisir, aux côtés d’un certain Tim Blue.

Golfe Juan en difficulté en Nationale 2

En effet, les deux trentenaires se connaissent plutôt bien puisqu’ils ont évolué en Pro B, tour à tour, à Antibes. En 2017, ils étaient déjà ensemble chez les Sharks lors d’une pige de cinq matches d’Ali Traoré. Après une longue carrière disputée sur l’ensemble du continent Européen, avec notamment des passages en Italie (Virtus Rome), Allemagne (Alba Berlin), Russie (Lokomotiv Kuban), Liban (Amchit Club) ou encore en Espagne, Bomayé déjà très occupé par sa nouvelle activité de consultant, rechausse ses baskets. Il va disputer une dizaine de matches en nationale 2. L’objectif sera d’offrir le maintien à Golfe Juan. La formation des Alpes Maritimes est en effet en difficulté à la quasi mi-saison, occupant la 11e place de la très dense poule A avec 4 victoires et 7 défaites.

La mission commence ce samedi dans le derby face au Cannet, lui aussi un candidat au maintien, encore plus depuis qu’un autre ancien pivot d’Antibes, Jonathan Tornato, s’est blessé, ce qui a entraîné une large défaite à Lons-le-Saunier (115-74) puis un revers à domicile contre Saint-Priest (74-83) qui n’avait jusqu’ici pas gagné.