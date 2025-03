Alors que la fin de saison se fait sentir, Guerschon Yabusele se fait plaisir, Sarr et Gobert en double-double

Alors que débutent les trois dernières semaines de la saison régulière NBA, les blow-outs se multiplient, avec des équipes qui n’ont plus d’objectif, si ce n’est faire jouer leurs jeunes. C’est dans ce cadre que certains joueurs français s’illustrent. À commencer par Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans), au sein d’une équipe des Sixers qui n’a plus rien à voir avec celle du début de saison. Cette nuit, dans un match d’équipes de fond de classement face aux San Antonio Spurs toujours handicapés par l’absence de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) (défaite 128-120), le natif de Dreux était le joueur le plus âgé sur le parquet pour son équipe, qui enchaîne les défaites. Ce qui ne doit pas être évident après trois ans passés au sein de la machine à gagner qu’est le Real Madrid.

Titulaire au poste 5 pour remplacer Joel Embiid, Yabusele a joué 38 minutes. Le temps de réussir sa deuxième meilleure performance de la saison avec 23 points à 11/16 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes décisives. Véritable sniper en début de saison lorsqu’il pouvait profiter des espaces créés par les superstars autour de lui, il a cette fois dû aller chercher ses points tout seul sous l’arceau, comme il le faisait si bien en Europe. Il a enfoncé au poste les intérieurs small ball des Spurs, ou récupéré férocement des rebonds offensifs pour marquer. « C’est un grizzly » souriaient les commentateurs adverses impressionnés.

YABU. 🇫🇷🧸 23 POINTS (11-16 FG)

9 REB

5 AST @Sixers pic.twitter.com/R0dZlJvHy4 — NBA France (@NBAFRANCE) March 22, 2025

Les intérieurs tricolores à la fête : de quoi poser des dilemmes au staff de l’EDF

Sur une exceptionnelle lancée, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a lui une nouvelle très facilement scoré. Face à une équipe d’Orlando qui est pourtant l’une des meilleures défenses intérieures de NBA (défaite 105-120), il a cumulé 19 points à 7/15 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), avec 10 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes. Le n°2 de la Draft dépasse les 23 points de moyenne sur ses 5 derniers matchs et semble tenter un dernier push pour le trophée de ROY. « Je ne peux pas contrôler les votants, donc je ne me concentre pas sur ça. J’essaye surtout de profiter des matchs restants pour progresser » a-t-il expliqué en conférence de presse.

Alex Sarr cette nuit face au Magic ! 🇫🇷 19 POINTS

10 REBONDS

2 PASSES

3 3PM pic.twitter.com/oG52YILOZ5 — NBA France (@NBAFRANCE) March 22, 2025

De son côté, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a réussi son troisième double-double du mois. Avec 15 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions, il n’a pas eu à forcer son talent pour dominer des Pelicans sans Zion Williamson (victoire 134-93). Scénario inverse pour Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans), qui a profité de la large défaite de ses Hornets chez une équipe d’OKC assurée de finir première à l’Ouest (141-106) pour jouer 22 minutes. Avec 12 points à 6/8, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception, il a bien rempli son rôle d’energizer en sortie de banc. De quoi marquer une nouvelle fois des points auprès du staff de l’équipe de France, 24 heures après que Boris Diaw soit venu le voir à Charlotte.

À noter que Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) était encore absent, toujours blessé à la cheville. Tout comme Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) en face, dont la blessure au mollet arrive au mauvais moment dans la saison.

Batum et Rupert : le mentor et son élève

Les ex-manceaux Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) et Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) ont aussi tous les deux joué. 12 minutes pour le premier dans la quatrième victoire d’affilée des Clippers contre Memphis (128-108). Le temps de marquer 5 points, prendre 2 rebonds, faire 2 passes décisives, intercepter et contrer 2 ballons. Une performance complète qui lui vaut ce temps de jeu régulier à chaque match. De son côté, Rupert n’a joué que 3 minutes dans un garbage time face aux Nuggets (victoire 128-109 des Blazers). Il n’a plus marqué depuis un mois en NBA, malgré ses cartons en G-League.