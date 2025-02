Alpha Diallo et Monaco ont démarré fort contre l’ASVEL : « On voulait réparer nos erreurs »

Contrairement à la première demi-finale de la Leaders Cup, où Le Mans a gagné dans les dernières secondes grâce à Trevor Hudgins, l’AS Monaco a rapidement tué tout suspense contre l’ASVEL. Prenant déjà plus de 20 points d’avance dès la moitié du 2e quart-temps, le club de la Principauté s’est grandement facilité la tâche ce samedi 15 février. D’autant qu’il a maintenu son bon niveau de jeu, ainsi que sa concentration, tout au long de la soirée.

Une AS Monaco « sérieuse »

Surprise par la JL Bourg pour débuter sa Leaders Cup, l’AS Monaco ne voulait pas connaître pareille mésaventure face à son rival d’EuroLeague, l’ASVEL. « Entre hier et aujourd’hui, on voulait réparer nos erreurs », expliquait Alpha Diallo. « Hier, on était mal parti et aujourd’hui, on voulait démarrer fort et c’est ce qu’on a fait. »

D’autant que la Roca Team avait été battue par Villeurbanne en début de saison (88-71 le 6 octobre dernier en Betclic ELITE). Un autre temps, il est vrai, sous les ordres de Sasa Obradovic, qui avait d’ailleurs vécu son dernier match avec Monaco… contre l’ASVEL le 21 novembre dernier (victoire 103 à 92 en EuroLeague). « C’est toujours serré contre l’ASVEL », notait l’ailier monégasque. « On ne peut pas y aller à moitié. On a pris notre job au sérieux ce soir. »

L’ASM ne prend pas Le Mans à la légère

Il faudra le faire une fois de plus, ce dimanche 16 février contre le Mans, même si l’enchaînement des matchs n’est pas facile, même pour les membres d’une armada aussi vaste que celle de Monaco. « Cela me rappelle quand j’étais jeune, en AAU, quand tu as deux-trois matchs en une journée. Mais je suis plus vieux, je dois mettre mes genoux dans la glace. »

Auteur d’un fantastique triplé entre 2016 et 2018, Monaco n’a plus soulevé le trophée de la Leaders Cup depuis. Si la Roca Team veut asseoir sa domination sur l’Hexagone avec un hypothétique triplé Leaders Cup – Coupe de France – Championnat, cela passera par une victoire face au Mans, qu’Alpha Diallo et ses partenaires assurent « ne pas prendre à la légère ». Quoi de plus normal face à l’autre équipe la plus titrée de l’histoire du tournoi de mi-saison.

À Caen.