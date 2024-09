Ancien cadre de la Pro B, Thomas Ceci-Diop contraint de dire stop

Au fond, il était presque logique de voir Thomas Ceci-Diop (1,95 m) arrêter en même temps que le club qui a marqué sa carrière professionnelle, Lille. Mais ce n’était pas le plan. Selon La Voix du Nord, c’est « la mort dans l’âme » que le Bordelais a dû se résoudre à raccrocher les baskets, à seulement 32 ans, alors qu’il sortait d’une bonne saison en NM2 (11,2 points de moyenne avec Dourges).

Après avoir quitté le circuit professionnel l’année dernière, l’ancien international U18 (avec Rudy Gobert) s’imaginait continuer plus tranquillement pendant quelques années en quatrième division, contraint de ralentir à cause des quelques graves blessures ayant émaillé son parcours (rupture des ligaments croisés du genou droit en avril 2017, 13 mois d’absence entre novembre 2019 et décembre 2020 à cause d’un problème au cartilage). Mais les changements estivaux au sein du club nordiste l’ont convaincu de prendre du recul, afin de devenir assistant-coach de l’ABC !

« Cette décision a été mûrement réfléchie », explique-t-il à La Voix du Nord. « Je l’ai prise en raison de mes problèmes récurrents de genoux depuis plusieurs années, du départ de Stéphane Lalart avec qui j’avais passé un petit deal à propos du nombre d’entraînements et connaissait mes soucis, puis je ne voulais pas l’imposer au nouveau coach avec une nouvelle philosophie, sachant que mon rôle est important. Cette résolution s’est donc faite en toute connaissance de cause et je ne souhaitais pas être un poids mort pour l’équipe ».

Aperçu à cinq reprises en Coupe d’Europe avec son club formateur du Mans, dont en tour préliminaire d’EuroLeague face à l’UNICS Kazan, Thomas Ceci-Diop a surtout fait carrière en Pro B, où il cumule dix saisons, dont sept avec Lille. Avant d’être fauché en vol par sa rupture des ligaments croisés lors d’un match à Nantes, il était l’un des postes 4 montants de l’antichambre, avec une saison 2016/17 aboutie (8,6 points à 43%, 6 rebonds et 1,5 passe décisive pour 11,8 d’évaluation). Également passé par Rouen (2018/19) et Vichy-Clermont (2020/22), il aura été une valeur sûre du championnat pendant une décennie, amenant un profil rare, combinant intensité défensive, dureté, polyvalence sur les postes 4-3 et une vraie adresse à 3-points.