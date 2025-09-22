Andréa Samat : 42 points dès son premier match avec les Espoirs du Stade Rochelais

Andréa Samat (1,92 m, 18 ans) n’a pas mis longtemps à se faire remarquer sous le maillot du Stade Rochelais. Débarqué de l’intersaison après une saison Espoirs ELITE au Mans, l’arrière bucco-rhodanien a signé une prestation singulière dès son premier match avec les Espoirs ELITE 2, samedi 20 septembre. Face à Vichy, il a planté 42 points, quelques heures seulement après avoir effectué ses grands débuts en ÉLITE 2 à Rouen.

32 tirs tentés face à Vichy

Si le Stade Rochelais a fini par s’incliner à domicile contre Vichy (79-84 après prolongation), Andréa Samat a marqué les esprits. En 39 minutes de jeu, il a cumulé 42 points, provoqué 11 fautes (12/15 aux lancers-francs) et compilé 28 d’évaluation en raison d’une relative maladresse (12/32 aux tirs, dont 6/19 à 3-points).

Deux matches en 24 heures

La veille, vendredi soir, le joueur de 20 ans avait déjà vécu un moment important : ses premiers pas avec l’équipe professionnelle en ELITE 2. Entré en jeu une minute à Rouen, il avait inscrit 2 points et capté un rebond. Moins d’une journée plus tard, il réalisait un véritable carton en Espoirs.

D’un rôle de shooteur à un statut attendu

Passé par Rousset en Nationale 2 avant son départ pour Le Mans, où il sortait du banc dans le rôle du shooteur, Andréa Samat a rejoint le Stade Rochelais pour franchir un cap en faisant partie du groupe professionnel élargi de Germain Castano. Avec cette première sortie, il a montré qu’il pourrait vite devenir une arme offensive majeure du collectif maritime en Espoirs, tout en toquant déjà à la porte du groupe pro.