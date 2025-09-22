Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Espoirs ELITE 2

Andréa Samat : 42 points dès son premier match avec les Espoirs du Stade Rochelais

Espoirs ELITE 2 - Arrivé cet été au Stade Rochelais, Andréa Samat a inscrit 42 points pour son premier match en Espoirs ELITE 2 face à Vichy, seulement 21 heures après avoir disputé ses premières minutes en ÉLITE 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
Andréa Samat : 42 points dès son premier match avec les Espoirs du Stade Rochelais

Andrea Samat a rejoint le Stade rochelais à l’intersaison 2025

Andréa Samat (1,92 m, 18 ans) n’a pas mis longtemps à se faire remarquer sous le maillot du Stade Rochelais. Débarqué de l’intersaison après une saison Espoirs ELITE au Mans, l’arrière bucco-rhodanien a signé une prestation singulière dès son premier match avec les Espoirs ELITE 2, samedi 20 septembre. Face à Vichy, il a planté 42 points, quelques heures seulement après avoir effectué ses grands débuts en ÉLITE 2 à Rouen.

32 tirs tentés face à Vichy

Si le Stade Rochelais a fini par s’incliner à domicile contre Vichy (79-84 après prolongation), Andréa Samat a marqué les esprits. En 39 minutes de jeu, il a cumulé 42 points, provoqué 11 fautes (12/15 aux lancers-francs) et compilé 28 d’évaluation en raison d’une relative maladresse (12/32 aux tirs, dont 6/19 à 3-points).

Deux matches en 24 heures

La veille, vendredi soir, le joueur de 20 ans avait déjà vécu un moment important : ses premiers pas avec l’équipe professionnelle en ELITE 2. Entré en jeu une minute à Rouen, il avait inscrit 2 points et capté un rebond. Moins d’une journée plus tard, il réalisait un véritable carton en Espoirs.

Andréa SAMAT
Andréa SAMAT
2
PTS
1
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
ROU
85 77
ROC

D’un rôle de shooteur à un statut attendu

Passé par Rousset en Nationale 2 avant son départ pour Le Mans, où il sortait du banc dans le rôle du shooteur, Andréa Samat a rejoint le Stade Rochelais pour franchir un cap en faisant partie du groupe professionnel élargi de Germain Castano. Avec cette première sortie, il a montré qu’il pourrait vite devenir une arme offensive majeure du collectif maritime en Espoirs, tout en toquant déjà à la porte du groupe pro.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Chalon peut poursuivre son marathon du tour préliminaire face au FC Porto d’Axel Toupane
À l’étranger
00h00Maceo Jack retourne au Royaume-Uni après un an à Orléans
Evan Fournier semble en forme peu avant le début de saison officielle
EuroLeague
00h00Evan Fournier guide l’Olympiakos vers le titre en Crète
L'équipe de France 3x3 U23 a perdu en finale contre les Pays-Bas
3x3
00h00L’équipe de France U23 féminine décroche l’argent à la Coupe du monde 3×3
Andrea Samat a rejoint le Stade rochelais à l'intersaison 2025
Espoirs ELITE 2
00h00Andréa Samat : 42 points dès son premier match avec les Espoirs du Stade Rochelais
Manresa, la nouvelle équipe d'Hugo Benitez, a remporté la Lliga Catalana
Liga Endesa
00h00Hugo Benitez MVP de la Lliga Catalana avec Manresa
Supercoupe LNB
00h00Vassilis Spanoulis savoure les premiers pas de son AS Monaco 25-26 : « Nous avons joué de la manière dont je conçois le basket »
Supercoupe LNB
00h00L’AS Monaco reçu quatre sur quatre à Roland Garros : « On veut marcher sur les traces de Rafael Nadal » en sourit Elie Okobo
Supercoupe LNB
00h00Ugo Doumbia, finaliste malheureux avec Le Mans face à Monaco : « On n’a pas joué notre meilleur basket »
Mike James pose avec son trophée de MVP de la SuperCoupe LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Mike James élu MVP de la première SuperCoupe LNB 2025
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0