Andrew Albicy signe son record de la saison face à Malaga

Dans le duel des outsiders de la Liga Endesa entre le spécialiste de l’EuroCup, Gran Canaria (7 victoires et 4 défaites), et le spécialiste de la BCL, Malaga (8 victoires et 3 défaites), ce sont les premiers qui l’ont emporté 94 à 88 en Andalousie pour la 11e journée de championnat.

Il faut dire que leur meneur et capitaine Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) était en grande forme. L’international français a signé sa meilleure performance de la saison à la marque. Il a inscrit 16 points grâce à une adresse adresse à 3-points (5/7), ce qui représente sa meilleure performance depuis ses 16 points contre Gérone le 10 mai dernier. Le vice-champion olympique a rentré un 3-points décisif à un peu plus de 30 secondes de la fin. Egalement auteur de 4 rebonds, il termine à 21 d’évaluation en moins de 30 minutes.

Avec également 16 points à 4/6 derrière l’arc de l’ancien Strasbourgeois John Shurna (2,04 m, 34 ans), et 17 points de Caleb Homesley (1,98 m, 28 ans), Gran Canaria a terminé à 13/30 à 3-points dans un Palacio de Deportes José María Martín Carpena bien rempli (8 800 spectateurs). De quoi mieux finir la rencontre que les locaux (24-31 dans le dernier quart-temps) pour se rapprocher du trio de tête.

Malaga, qui a pu compter sur 6 points à 2/3 et 5 rebonds pour 11 d’évaluation en 18 minutes de Killian Tillie (2,08 m, 26 ans) et surtout les 30 points de Tyson Carter (1,93 m, 26 ans), est deuxième ex-aequo de Liga Endesa avec le Real Madrid, derrière Valence (9 victoires et 2 défaites).