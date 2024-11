Angers perd son invincibilité, le champion Villeneuve-d’Ascq seul dernier à 0/6 !

Après deux semaines de trêve, La Boulangère Wonderligue a repris ses droits. Et Angers n’a pas emmené ses bonnes habitudes au-delà de la première pause internationale. Face à Basket Landes et une Myriam Djekoundade de gala (14 points à 5/6, 6 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre et 0 balle perdue pour 26 d’évaluation), l’équipe d’Aurélie Bonnan a perdu son invincibilité à Mont-de-Marsan (65-81).

✅ – Les Landaises s'imposent avec la manière face au leader du championnat ! Le score du match vous est présenté par notre partenaire Abeille Assurances Mont de Marsan – Saint-Sever 🤝 pic.twitter.com/jbiN7l47dE — Basket Landes (@BasketLandes) November 17, 2024

De fait, l’UFAB est désormais accompagnée à la première place par Bourges et Charnay, avec un bilan de cinq victoires en six rencontres. Les Tango ont remporté un grand classique du championnat à Lattes-Montpellier (86-75), en surfant sur un 25-2 dans le troisième quart-temps : alors que Pauline Astier a confirmé ses belles prestations en équipe de France (16 points à 6/12, 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions), l’après-midi a été marqué par le retour de Tima Pouye à la compétition, 313 jours après sa grave blessure. De leur côté, les Pinkies ont profité de la mauvaise passe de Villeneuve-d’Ascq : les championnes de France ont certainement livré leur deuxième mi-temps la plus cohérente de la saison mais elles n’ont pu faire la différence dans le final (64-67), parties de trop loin (29-47).

Pire, avec six défaites en six journées, l’ESBVA-LM est désormais seule lanterne rouge de LBWL… Pour cause, le promu chartrain s’est adjugée sa première victoire historique en première division tandis que La Roche Vendée a brisé sa disette face à Landerneau (77-62) ! Le CCMBF a pris le dessus sur Charleville-Mézières (80-72) et l’histoire retiendra qu’Elise Marié, l’ancienne du club, arrivée au club en 2015, restera la première MVP eurélienne à ce niveau (19 points à 5/10, 5 rebonds et 5 passes décisives). Quant au RVBC, ce fut un dimanche plutôt tranquille, une fois n’est pas coutume, avec la deuxième meilleure performance de la saison pour Brooke McCarty (28 points à 6/7, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 36 d’évaluation).

🔥 Une première victoire au sein de #LaBoulangereWonderligue, ça se fête. N'est-ce pas Chartres ? 🥳 pic.twitter.com/z6ArWD6Ni9 — LFB (@basketlfb) November 17, 2024

Enfin, le retour de Dominique Malonga à Tarbes ne s’est passée comme prévu. Expulsée pour cinq fautes en 25 minutes, la prodige tricolore n’a pas pu peser autant que prévu (15 points à 7/13 et 6 rebonds) et l’ASVEL s’est inclinée 61-73. Alors que Murjanatu Musa a confirmé son statut de n°1 du championnat à l’évaluation (18 points à 6/10, 12 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d’évaluation), Camille Droguet a fêté ses premières sélections en équipe de France par une performance ultra-complète (18 points à 6/11, 6 rebonds et 9 passes décisives).