Angers va perdre Ameryst Alston mais prolonge Marine Dursus et Laura Mendez

Troisième meilleure marqueuse du championnat avec 15,6 points par match, Ameryst Alston ne restera pas à Angers la saison prochaine. Alors qu’elle a fêté ses 31 ans, l’ancienne meneuse de Lattes-Montpellier va aller chercher un cachet plus élevé ailleurs.

« Je n’ai rien à cacher, on lui a fait une belle offre, comme jamais nous n’en avions fait depuis que je suis à Angers », a expliqué la coach Aurélie Bonnan, confirmée sur le banc, dans les colonnes d’Ouest France. « On a estimé avec le président que la joueuse en valait la peine pour plein de raisons. Pour qui elle est, pour ce qu’elle propose, mais aujourd’hui on est encore très loin de ce qu’on lui propose ailleurs en France. C’est rageant, mais c’est comme ça. »

En revanche, l’UFAB avait quand même des bonnes nouvelles à annoncer ces derniers jours. 6e de la phase régulière, adversaire de Charnay en quart de finale, le club angevin pourra garder une vraie colonne vertébrale puisque Laura Mendez (1,73 m, 23 ans), qui devrait prendre de l’épaisseur sans Alston, et Marine Dursus (1,76 m, 19 ans), sont venues se greffer à Anna Ngo Ndjock et Oumou Diarisso, déjà sous contrat.

Mendez et Dursus « au centre du projet »

Dans l’ombre d’Alston, Laura Mendez s’est progressivement affirmée (6,5 points à 41%, 2 rebonds et 3,1 passes décisives) tandis que la jeune Marine Dursus, qualifiée de « talent incroyable », est passée de 7 à 13 minutes de moyenne en rotation (4,4 points à 39%, 1,4 rebond et 1,2 passe décisive).

« Il y a l’idée d’avoir une assise par rapport à ce qui a fonctionné cette année », justifie Aurélie Bonnan pour Ouest France. « On a essayé de garder une ossature de joueuses qui sont dans ce qu’on veut faire. Laura et Marine sont des joueuses qui, humainement, répondent aux valeurs que je souhaite avoir pour l’Ufab. Elles seront au centre du projet. »