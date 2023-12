Anthony Racine et l’Alliance Sport Alsace se séparent

Deux ans après son arrivée en Alsace, Anthony Racine a décidé, d'un commun accord avec le club, de s'en aller du fait du surnombre de joueurs extérieurs dans l'effectif.

L’Alliance Sport Alsace entame une « nouvelle ère » comme annoncée sur son site officiel après les signatures de Nebojša Bogavac comme nouveau coach et celle de Jhornan Zamora au poste d’arrière.

Cette dernière arrivée fait un dommage collatéral. Ainsi, selon nos informations, Anthony Racine (29 ans, 1,92 m) a fait le choix de quitter le club d’un commun accord. Il ne sera donc pas sur la feuille de match, ce soir, pour le match contre Aix-Maurienne.

#ProB Le jeu des chaises musicales à l’Alliance Sport Alsace. Renforcée par la signature de Jhornan Zamora, et comptant dorénavant 7 joueurs extérieurs, Anthony Racine et le club ont décidé d’un commun accord de se séparer. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) December 15, 2023

Arrivé en Alsace fin novembre 2021, il aura disputé au total 88 matchs toutes compétitions confondues. Engagé comme pigiste médical de Nisre Zouzoua pour six semaines, au sortir déjà d’une pige à Blois, ses bonnes performances avaient incité le club à le prolonger une première fois jusqu’en février. Puis une deuxième fois mais cette fois-ci jusqu’à la fin de l’exercice 2021/2022. Cette saison-là, la formation du Bas-Rhin avait réalisé une remontada en championnat, se qualifiant in-extremis pour les play-offs et atteignant même les demi-finales (face à Antibes). Le shooteur français n’était pas étranger au très bon parcours de son équipe cumulant 16,7 points (à 37,3% à 3-points), 4,7 rebonds et 2 passes décisives pour 14,3 d’évaluation en 27 minutes et 6 matchs de play-offs.

À la recherche d’un nouveau projet

Cette saison, en sortie de banc, Anthony Racine réalisait un exercice conforme à ses standards statistiques depuis son arrivée dans la banlieue strasbourgeoise, tournant à 9,5 points (dont 40% à 3-points), 2,2 rebonds et 1,5 passe décisive pour 7,2 d’évaluation en 21 minutes). Il quitte le club, pour des raisons personnelles, en même temps que Julien Espinosa, un coach dont il était proche. Dorénavant, le poste 2 est à la recherche d’un nouveau projet.