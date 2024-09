Après son départ litigieux de Roanne, Théo Pierre-Justin a trouvé son université américaine

S’il n’est pas terminé sur le plan juridique, le feuilleton entre Théo Pierre-Justin (2,04 m, 19 ans) et la Chorale de Roanne l’est sur le plan sportif. Pas convaincu par le rôle qui lui était proposé pour la saison à venir, l’intérieur landais avait décidé de ne pas se présenter aux entraînements de reprise. Et de forcer ainsi son départ, sans honorer sa dernière année de contrat. Selon son camp, ce serait le club qui l’aurait poussé vers la sortie. Une procédure aux prud’hommes a été enclenchée pour régler le litige. En tout cas, sans lui, la Chorale a largement remporté son premier match de Pro B hier soir contre Chartres. De son côté, le champion d’Europe U20 a pris un virage dans sa carrière. Après quatre années en centre de formation (trois à Pau, puis une à Roanne), il va traverser l’Atlantique. Direction l’université de DePaul (Illinois), selon ce qui vient d’être annoncé cette nuit.

À 19 ans, Pierre-Justin avait montré de belles choses la saison dernière. À la fois chez les Espoirs (11,8 points à 46,7% de réussite aux tirs (dont 39,1% à 3-points), 5,4 rebonds et 1,1 passe décisive), mais aussi en Betclic Élite (22 matchs à 8 minutes de moyenne). Son coach Jean-Denys Choulet l’avait d’ailleurs encensé : « Ce joueur-là il a quelque chose. Il a quelque chose parce qu’il est long, il a du tir, il a de la détente, il est capable de dribbler. » Des qualités qu’il mettra donc à profit pour l’université de DePaul, qui a formé deux joueurs actuellement en NBA (Max Strus et Paul Reed), et d’anciennes stars comme Mark Aguirre ou Rod Strickland. C’est aussi la fac du nouvel arrivant de Cholet, Cleveland Melvin.

Le natif de Mont-de-Marsan complète ainsi l’effectif de 13 joueurs des “Blue Demons”, qui ont atteint 22 fois le tournoi de la March Madness, mais ont terminé derniers de la Conférence Big East la saison dernière avec… 3 victoires pour 29 défaites. C’est un nouveau prospect tricolore qui fait le choix du circuit universitaire américain. Le poste 4 tricolore sera immédiatement éligible pour débuter la saison en novembre.

2005-born French prospect, Théo Pierre-Justin, has signed with DePaul in the class of 2024, I’m told.

The 6’9” forward carved out a role in Roanne’s LNB Élite rotation and was a member of the gold medal-winning French national team at this summer’s FIBA U20 EuroBasket. pic.twitter.com/qKF4VNdxFS

