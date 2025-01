Après cinq revers de rang, Paris rebondit contre l’Anadolu Efes !

Phénomène de la première partie de saison 2024-2025, le Paris Basketball traversait sa première zone de turbulence depuis la mi-décembre. Dans un match intense, face à l’Anadolu Efes, le club de la capitale a su stopper sa série de 5 défaites de suite sur la scène européenne ce mardi 12 janvier.

Le duo Shorts – Jantunen décisif pour Paris

Pour parvenir à enrayer sa mauvaise passe du moment en EuroLeague, Paris a comme souvent pu compter sur son meilleur joueur, T.J. Shorts. Meilleur marqueur (17 points), meilleur passeur (8) et… plus surprenamment co-meilleur rebondeur (4), le Californien a assumé son statut comme il le fait si souvent.

Mais cette fois, il a aussi pu compter sur l’aide de ses partenaires, à l’image de Mikael Jantunen (10 points). Sur une série encore plus terrible de 23 tirs à 3-points ratés consécutivement en EuroLeague, le Finlandais y a enfin mis fin ce mardi soir. Et il a surtout été l’auteur d’un tir décisif, anéantissement les espoirs de retour de l’Anadolu Efes dans la dernière minute (88-84), en faisant passer l’écart à +7 à 45 secondes du buzzer final.

Vincent Poirier a tenu la baraque pour l’Anadolu Efes

Malgré la bonne entame parisienne (15-6), l’Anadolu Efes s’est notamment accroché grâce à un bon Vincent Poirier (14 points et 11 rebonds), qui monte en puissance avec l’équipe turque. Après avoir compté jusqu’à 9 points d’avance, le club de la capitale et la formation stambouliote se sont tenus dans un mouchoir de poches. Outre les deux héros du soir, Shorts et Jantunen, l’arrière parisien Nadir Hifi (16 points à 5/11) a également su élever son niveau de match, remportant son premier match contre Shane Larkin (13 points à 5/11)) avec qui le natif d’Illkirch-Grafenstaden a eu une relation toute particulière.

Si Paris a débloqué son compteur en EuroLeague pour la première fois depuis la mi-décembre, « le plus dur, c’est souvent le suivant », terminait Tiago Splitter au micro de l’EuroLeague. Réponse dès ce jeudi 16 janvier, contre le Maccabi Tel-Aviv, toujours à l’Adidas Arena.