Après la désillusion au Fener, un Paris à réaction résiste chez le Panathinaïkos !

Même quand on le croit à terre, le Paris Basketball a cette immense faculté, depuis la saison dernière, à se relever et étonner son monde. Deux jours après sa cruelle défaite au buzzer à Fenerbahçe, le club de la capitale a une nouvelle fois démontré son énorme force de caractère dans l’antre du champion en titre, le Panathinaïkos. Après l’avoir déjà emporté à Bercy contre l’équipe de Mathias Lessort lors de la phase aller, les Parisiens ont refait le coup ce vendredi 28 mars (98-101).

« Nous n’abandonnerons jamais », déclarait T.J. Shorts à l’EuroLeague TV, après une nouvelle prestation de choix à l’OAKA Arena (20 points à 7/16 aux tirs pour 36 d’évaluation). « Nous avons perdu de manière déchirante contre Fenerbahçe et répondre comme cela aujourd’hui, c’est énorme. » À peu de choses près, Paris a reproduit le scénario du match à Fenerbahçe, à savoir dominer la partie pendant trois quart-temps, grâce notamment à une grosse adresse extérieure (17/30 à 3-points) et des roles-players efficients (14 points pour Jantunen, 10 pour Herrera) guidés par un T.J.Shorts tout proche du triple-double (9 rebonds et 14 passes décisives).

Sauf que contrairement à Istanbul, Paris a su garder l’issue de la rencontre jusqu’au bout. Non sans se faire peur, car après avoir compté jusqu’à 17 points d’avance (69-86), l’équipe de Tiago Splitter a subi les multiples assauts athéniens dans les dix dernières minutes, notamment l’oeuvre de Kendrick Nunn (22 points) et Cedi Osman (10). Revenu à une grosse possession dans les toutes dernières secondes après une perte de balle de Nadir Hifi, Paris a su s’en sortir en restant solide, avec notamment un 3/4 aux lancers-francs de Mikael Jantunen.

Playmaker Extraordinaire! 🦾@TjShorts5 lit up the game against @Paobcgr with an incredible 14 assists, showcasing his unmatched vision and unselfish playmaking skills. 🔥⚡️

His passes turned every play into a scoring opportunity! 😤 pic.twitter.com/D6xzeT8ehC

— SKWEEK (@skweektv) March 28, 2025