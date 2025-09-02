Après la NCAA, Elodie Lalotte débute sa carrière professionnelle en Espagne !

Après cinq saisons en NCAA au sein de l’Université de Boise State, l’ailière française s’est engagé au Domusa Teknik ISB, club basé à Azpeitia, au Pays basque, et évoluant en Liga Femenina Challenge espagnole.

Des statistiques prometteuses en NCAA avant le grand saut

Formée à l’Orangewood Academy de Garden Grove en Californie, Lalotte a brillé lors de sa dernière saison universitaire avec les Broncos de Boise State. En 2024-2025, elle a affiché des moyennes solides de 6,6 points, 4,1 rebonds et 0,8 passe décisive par match en moins de 16 minutes de jeu, témoignant d’une progression constante tout au long de son parcours universitaire. Avec 1122 points inscrits sous le maillot de sa fac, elle quitte la NCAA en tant que 19e meilleure marqueuse de l’histoire de son programme, mais surtout à la sixième place du classement des meilleures rebondeuses de l’Université, avec 788 unités.

Native de Paris, l’ailière française apporte son expérience du haut niveau universitaire américain à une formation espagnole ambitieuse. Sa polyvalence et sa taille en font un atout précieux pour Domusa Teknik ISB, qui mise sur un mélange d’expérience et de jeunesse pour la saison 2025-2026. Fondéeen 2021, le club a terminé à la septième place la saison dernière avec un bilan de 18 victoires pour 12 défaites, avant de se hisser jusqu’en quart de finale des play-offs d’accession.

Pour Lalotte, cette première expérience professionnelle en Espagne représente l’opportunité de confirmer son potentiel entrevu en NCAA. Sa capacité d’adaptation et son profil athlétique seront des atouts précieux pour s’imposer rapidement dans le championnat espagnol et poursuivre sa progression vers les plus hauts niveaux du basketball européen.