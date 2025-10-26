Turquie : Tour d’horizon des Français avec un Kamagate en patron

La 5e journée du championnat turc a encore mis les joueurs français à l’honneur avec Petr Cornelie, Hugo Besson et Ismael Kamagate. Brice Dessert et Rodrigue Beaubois ont été discrets mais gagnants, soirée à oublier en revanche pour Malcolm Cazalon.

Erokspor se relance grâce à un Cornelie rentable

Erokspor s’est imposé 83 à 65 face à son adversaire du jour Bahcesehir, porté par un Petr Cornelie solide et efficace. Le pivot français a rendu une ligne de statistique très propre avec 7 points à 100 % aux tirs, 4 rebonds et 9 d’évaluation en 12 minutes dans un match sous contrôle. Grâce à ce succès, Erokspor remonte à la 9e place en compagnie de Manisa (2V-3D). L’ancien monégasque reste le leader statistique de son équipe promue en première division, avec 10,8 points, 5,6 rebonds et 2,2 passes pour 15 d’évaluation en 22 minutes sur 5 matchs.

Besson confirme avec Tofas

Autre belle performance tricolore : Hugo Besson a participé activement à la large victoire de Tofas Bursa sur Buyukcekmece (91-70). L’arrière français signe 11 points, 5 rebonds et 3 passes pour 17 d’évaluation en 23 minutes. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Toulon, l’Élan Chalon, Saint-Quentin, Boulogne-Levallois et des New Zealand Breakers affiche une belle régularité : 9,6 points, 3,4 rebonds et 2,6 passes pour 10 d’évaluation en 22 minutes. Tofas occupe désormais la 5e place du classement (3V-2D).

#BSL | Maç sonucu | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. Hafta | Evimizde galibiyet bizim! 👏 TOFAŞ 91-70 Onvo Büyükçekmece ▶️ Marek Blazevic 17 sayı

▶️ Yiğitcan Saybir 12 sayı

▶️ Maxwell Lewis 11 sayı

▶️ Hugo Besson 11 sayı#WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere pic.twitter.com/vpRjlXP2Rc — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) October 25, 2025

Kamagate impérial avec Besiktas

Du côté de Besiktas, Ismaël Kamagate a livré sa meilleure prestation de la saison dans le succès net 88 à 70 face à Bursaspor. Besiktas a remporté l’ensemble des 4 quart-temps en scorant à chaque fois 22 points. Auteur de 15 points, 6 rebonds et 3 contres pour 23 d’évaluation en 23 minutes, l’ancien parisien a été élu meilleur joueur du match. Besiktas reste invaincu (5 victoires en 5 matchs) et continue de dominer le championnat. Kamagate s’impose comme un pilier de l’équipe avec 9 points, 6,4 rebonds et 1,4 contre pour 14 d’évaluation en 19 minutes de moyenne.

Soirée compliquée pour Cazalon et Merkezefendi

Seule ombre au tableau tricolore, Malcolm Cazalon et Merkezefendi se sont inclinés 88 à 79 contre Manisa. Le jeune arrière français est passé à côté de son match avec 7 points, 1 rebond, 2 passes, 2 balles perdues et -1 d’évaluation en 19 minutes — sa plus mauvaise sortie de la saison. Cazalon tourne toutefois à 10,4 points, 3,8 rebonds et 2,8 passes pour 11,2 d’évaluation en 26 minutes depuis le début du championnat. Merkezefendi recule à la 11e place dans le groupe des 4 équipes à 2 victoires et 3 défaites.

Beaubois et Dessert discrets mais vainqueurs avec l’Anadolu

Enfin dans le dernier match des Français en Turquie. L’Anadolu a aligné 2 de ses 4 Frenchies face à Trabzonspor. Sans Vincent Poirier blessé ni Isaïa Cordinier, Anadolu a mis sur le terrain Rodrigue Beaubois et Brice Dessert qui a commencé la rencontre dans le Cinq de départ. Le premier a compilé 2 points (uniquement sur lancer franc, 2/4) à 0/5 aux tirs et 1 passe en 14 minutes, quand au second il a rendu une copie de 4 points à 2/2 aux tirs en 14 minutes. Leur club l’a emporté 81 à 74.