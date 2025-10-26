Recherche
À l’étranger

Turquie : Tour d’horizon des Français avec un Kamagate en patron

Turquie - La 5e journée du championnat turc a encore mis les joueurs français à l’honneur, avec Petr Cornelie, Hugo Besson et Ismaël Kamagate parmi les principaux artisans des victoires de leurs équipes respectives. Match à oublier pour Malcolm Cazalon et victoire pour l'Anadolu de Dessert et Beaubois
00h00
Résumé
Kamagate explosif avec Besiktas toujours invaincu en championnat

Crédit photo : Image de profil carrée Beşiktaş

La 5e journée du championnat turc a encore mis les joueurs français à l’honneur avec Petr Cornelie, Hugo Besson et Ismael Kamagate. Brice Dessert et Rodrigue Beaubois ont été discrets mais gagnants, soirée à oublier en revanche pour Malcolm Cazalon.

Erokspor se relance grâce à un Cornelie rentable

Erokspor s’est imposé 83 à 65 face à son adversaire du jour Bahcesehir, porté par un Petr Cornelie solide et efficace. Le pivot français a rendu une ligne de statistique très propre avec 7 points à 100 % aux tirs, 4 rebonds et 9 d’évaluation en 12 minutes dans un match sous contrôle. Grâce à ce succès, Erokspor remonte à la 9e place en compagnie de Manisa (2V-3D). L’ancien monégasque reste le leader statistique de son équipe promue en première division, avec 10,8 points, 5,6 rebonds et 2,2 passes pour 15 d’évaluation en 22 minutes sur 5 matchs.

Petr CORNELIE
Petr CORNELIE
7
PTS
4
REB
0
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
BAH
65 83
Ero

Besson confirme avec Tofas

Autre belle performance tricolore : Hugo Besson a participé activement à la large victoire de Tofas Bursa sur Buyukcekmece (91-70). L’arrière français signe 11 points, 5 rebonds et 3 passes pour 17 d’évaluation en 23 minutes. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Toulon, l’Élan Chalon, Saint-Quentin, Boulogne-Levallois et des New Zealand Breakers affiche une belle régularité : 9,6 points, 3,4 rebonds et 2,6 passes pour 10 d’évaluation en 22 minutes. Tofas occupe désormais la 5e place du classement (3V-2D).

Hugo BESSON
Hugo BESSON
11
PTS
5
REB
3
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
BUR
91 70
BUY

Kamagate impérial avec Besiktas

Du côté de Besiktas, Ismaël Kamagate a livré sa meilleure prestation de la saison dans le succès net 88 à 70 face à Bursaspor. Besiktas a remporté l’ensemble des 4 quart-temps en scorant à chaque fois 22 points. Auteur de 15 points, 6 rebonds et 3 contres pour 23 d’évaluation en 23 minutes, l’ancien parisien a été élu meilleur joueur du match. Besiktas reste invaincu (5 victoires en 5 matchs) et continue de dominer le championnat. Kamagate s’impose comme un pilier de l’équipe avec 9 points, 6,4 rebonds et 1,4 contre pour 14 d’évaluation en 19 minutes de moyenne.

Ismael KAMAGATE
Ismael KAMAGATE
15
PTS
6
REB
0
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
BES
88 70
BUR

Soirée compliquée pour Cazalon et Merkezefendi

Seule ombre au tableau tricolore, Malcolm Cazalon et Merkezefendi se sont inclinés 88 à 79 contre Manisa. Le jeune arrière français est passé à côté de son match avec 7 points, 1 rebond, 2 passes, 2 balles perdues et -1 d’évaluation en 19 minutes — sa plus mauvaise sortie de la saison. Cazalon tourne toutefois à 10,4 points, 3,8 rebonds et 2,8 passes pour 11,2 d’évaluation en 26 minutes depuis le début du championnat. Merkezefendi recule à la 11e place dans le groupe des 4 équipes à 2 victoires et 3 défaites.

Malcolm CAZALON
Malcolm CAZALON
7
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
MAN
88 79
MER

Beaubois et Dessert discrets mais vainqueurs avec l’Anadolu

Enfin dans le dernier match des Français en Turquie. L’Anadolu a aligné 2 de ses 4 Frenchies face à Trabzonspor. Sans Vincent Poirier blessé ni Isaïa Cordinier, Anadolu a mis sur le terrain Rodrigue Beaubois et Brice Dessert qui a commencé la rencontre dans le Cinq de départ. Le premier a compilé 2 points (uniquement sur lancer franc, 2/4) à 0/5 aux tirs et 1 passe en 14 minutes, quand au second il a rendu une copie de 4 points à 2/2 aux tirs en 14 minutes. Leur club l’a emporté 81 à 74.

Commentaires

