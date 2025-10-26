Iliana Rupert : « Je suis venue au Fenerbahçe pour gagner le plus de titres possibles »

Après un été 2025 marqué par sa participation avec l’Équipe de France, Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) a enchaîné avec la saison WNBA sous les couleurs des Valkyries, la nouvelle franchise de la ligue. Une expérience pleinement réussie selon elle : « Je tire un bilan très positif de cette saison, confie-t-elle sur le site Internet de la FFBB. Collectivement, on a réussi à se qualifier pour les playoffs dès notre première année, ce qui est historique. C’était vraiment une super expérience, le groupe était très fun. »

L'arrivée à Fenerbahçe après une saison WNBA réussie 😎 Iliana Rupert enchaîne en ce début de saison. Et avec de la réussite, notamment avec son nouveau club en Turquie avec qui elle est toujours invaincue 🙌#PassionnémentBleu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) October 23, 2025

Un été de haut niveau entre Bleues et WNBA

La Sarthoise confie également avoir trouvé un style de jeu qui lui correspond : « Le basket que la coach a su proposer est un basket dans lequel j’ai réussi à m’identifier, avec beaucoup de mouvements et où tout le monde est concerné. Cela ressemble plus à un basket européen. »

Aux États-Unis, Rupert a également pu compter sur la présence de deux compatriotes, Janelle Salaün et Carla Leite : « Il y avait un peu cette French Connection. Quand on arrive dans un groupe, d’avoir deux personnes qui parlent français, c’est toujours plus facile. Et notamment avec Janelle, avec qui je joue depuis un moment maintenant. »

Une nouvelle aventure au Fenerbahçe

De retour en Europe, Iliana Rupert a rejoint le Fenerbahçe, géant du basket féminin turc et européen. L’internationale française savoure cette opportunité : « C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, un prétendant au titre en EuroLeague chaque saison. Faire partie de cette équipe, c’est un honneur. On ressent vraiment l’amour du maillot dans ce club. »

Avec trois victoires en EuroLeague et trois autres en championnat, le début de saison du Fenerbahçe est parfait. Et Rupert y prend visiblement beaucoup de plaisir : « Le jeu proposé par Miguel Mendez est un jeu que j’aime beaucoup, avec du mouvement et de la lecture de jeu. C’est toujours plus simple de performer quand on a des supers joueuses autour. »

L’ancienne joueuse de Bourges affiche d’ailleurs des ambitions claires : « Je suis venue pour gagner le plus de titres possibles. »

Objectif : briller avec les Bleues en 2026

La saison 2025-2026 sera ponctuée d’un grand rendez-vous international : le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026, organisé en France, à l’Astroballe. Une échéance que la grande sœur de Rayan Rupert attend avec impatience : « Quand on joue à l’étranger toute l’année, revenir en France et jouer devant le public français, avec le maillot France, c’est énormément de plaisir. Je sais que les supporters seront très présents, il va y avoir une super ambiance. »