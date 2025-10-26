Avant d’affronter Monaco, Frank Ntilikina brille encore avec l’Olympiakos

Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) continue sa montée en puissance à Athènes. Moins d’une semaine après avoir réalisé son meilleur match du début de saison contre Panionios, le combo-guard français s’est encore distingué ce dimanche, lors de la victoire de son équipe sur le parquet de Mykonos (65-91), avant-dernier du championnat grec.

Et comme lors de la précédente journée, l’ancien joueur des New York Knicks a inscrit 16 points (5/6 aux tirs dont 2/3 à 3-points). En à peine 17 minutes de jeu, le Tricolore a également récupéré 4 rebonds, délivré 2 passes décisives et obtenu 1 interception, et ainsi signé une nouvelle bonne performance avec son équipe grecque.

Le plein de confiance avant Monaco

Sans Evan Fournier, revenu à la compétition cette semaine après une blessure au pied, l’Olympiakos a déroulé ce dimanche, en accélérant nettement au retour des vestiaires (13-33 dans le 3e quart-temps). L’ancien Parisien Tyson Ward a inscrit 14 points, tandis que l’ex-joueur NBA Saben Lee a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 19 unités.

Invaincu en championnat (4 succès en autant de matchs), le club du Pirée se met en confiance avant le choc face à l’AS Monaco, ce mercredi, sur la scène continentale. L’Olympiakos, 2e du classement d’Euroleague, recevra la Roca Team au stade de la Paix et de l’Amitié. Une rencontre qui ne devrait rien avoir d’amicale, entre deux équipes qui se sont affrontées en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne la saison dernière (victoire de Monaco 78-68).