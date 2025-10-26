Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Uncategorized

Avant d’affronter Monaco, Frank Ntilikina brille encore avec l’Olympiakos

Grèce - L'Olympiakos s'est largement imposé sur le parquet de Mykonos ce dimanche (65-91). Frank Ntilikina s'est montré très efficace en inscrivant 16 points en 17 minutes de jeu, à trois jours d'affronter Monaco en Euroleague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avant d’affronter Monaco, Frank Ntilikina brille encore avec l’Olympiakos

Frank Ntilikina avec l’Olympiakos contre l’Anadolu Efes, le 14 octobre.

Crédit photo : Olympiacos B.C.

Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) continue sa montée en puissance à Athènes. Moins d’une semaine après avoir réalisé son meilleur match du début de saison contre Panionios, le combo-guard français s’est encore distingué ce dimanche, lors de la victoire de son équipe sur le parquet de Mykonos (65-91), avant-dernier du championnat grec.

Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
16
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Esake
MYK
65 91
OLY

Et comme lors de la précédente journée, l’ancien joueur des New York Knicks a inscrit 16 points (5/6 aux tirs dont 2/3 à 3-points). En à peine 17 minutes de jeu, le Tricolore a également récupéré 4 rebonds, délivré 2 passes décisives et obtenu 1 interception, et ainsi signé une nouvelle bonne performance avec son équipe grecque.

Le plein de confiance avant Monaco

Sans Evan Fournier, revenu à la compétition cette semaine après une blessure au pied, l’Olympiakos a déroulé ce dimanche, en accélérant nettement au retour des vestiaires (13-33 dans le 3e quart-temps). L’ancien Parisien Tyson Ward a inscrit 14 points, tandis que l’ex-joueur NBA Saben Lee a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 19 unités.

Invaincu en championnat (4 succès en autant de matchs), le club du Pirée se met en confiance avant le choc face à l’AS Monaco, ce mercredi, sur la scène continentale. L’Olympiakos, 2e du classement d’Euroleague, recevra la Roca Team au stade de la Paix et de l’Amitié. Une rencontre qui ne devrait rien avoir d’amicale, entre deux équipes qui se sont affrontées en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne la saison dernière (victoire de Monaco 78-68).

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Uncategorized
00h00Avant d’affronter Monaco, Frank Ntilikina brille encore avec l’Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Longtemps bousculé, Monaco se sort du piège Boulazac
À l’étranger
00h00Turquie : Tour d’horizon des Français avec un Kamagate en patron
Équipe de France
00h00Quand la FFBB confond Killian et Kévin Tillie dans sa lettre de convocation en équipe de France
ELITE 2
00h00Stéphane Eberlin (Caen) : « Tout le monde à sa part de responsabilité, le staff comme les joueurs »
NM1
00h00Chartres se renforce avec un intérieur slovène
Basketball Africa League (BAL)
00h00La BAL accueille un nouveau joueur passé par la France
ELITE 2
00h00Julien Cortey officiellement nommé entraîneur du SCABB
Kezza Giffa va former une doublette avec Ilias Kamardine sur la ligne arrière d'Ole Miss
NCAA
00h00Un record de Français en NCAA en 2025-2026 : Ils sont près de 70, mais qui sont-ils ?
Iliana Rupert sous les couleurs du Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert : « Je suis venue au Fenerbahçe pour gagner le plus de titres possibles »
1 / 0
Livenews NBA
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
1 / 0