Déjà signataire d’un contrat en 2023, Temidayo Yussuf s’engage de nouveau avec Ironi Nahariya

Pour sa 5e saison professionnelle, Temidayo Yussuf (2,01 m, 28 ans) va évoluer dans le championnat israélien, avec Ironi Nahariya.

Déjà engagé avec le même club… à l’été 2023 !

La saison dernière, Temidayo Yussuf avait effectué un remplaçant médical à Boulazac pour pallier les blessures successives de Babacar Mbye puis de Louis Cassier. En 13 matches au BBD cette saison, le natif d’Oakland (Californie) a gagné 11 fois, avec un travail de l’ombre essentiel (6,5 points à 54,4% de réussite aux tirs et 4 rebonds en 16 minutes). À tel point que le BBD avait voulu le prolonger, en vain. Temidayo Yussuf était finalement revenu dans le championnat portugais, au Sporting CP, pour terminer la saison.

C’est avec un an de retard que l’Américano-Nigérian va finalement rejoindre Ironi Nahariya. En effet, au sortir de sa première expérience en France aux Sharks d’Antibes (2020-2023), Temidayo Yussuf s’était engagé avec le club israélien à l’été 2023. Mais la situation géopolitique en Israël l’a forcé à quitter le pays… avant d’y revenir un an plus tard donc.