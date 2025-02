Après Lille et Saint-Quentin, Marcus Santos-Silva s’exporte en Israël

Il n’aura pas tardé pour trouver un nouveau club. Son départ « d’un commun accord » pressenti depuis quelques jours mais officialisé seulement ce mardi 4 février par Saint-Quentin, Marcus Santos-Silva (2,01 m, 27 ans) a déjà signé ailleurs. L’intérieur né à Boston mais international cap-verdien s’est engagé avec le club de l’Hapoel Be’er Sheva, actuel 7e du championnat israélien. Déjà sur place, il s’est dit prêt à jouer le prochain match dans la vidéo d’annonce. Sa dernière apparition sous le maillot du SQBB date du 25 janvier au Portel, où il n’avait disputé que… deux minutes avant que le ton monte avec son coach Julien Mahé.

Arrivé en provenance de Lille en Pro B où il dominait notamment défensivement (8,6 rebonds, 1,4 interception et 1,6 contre de moyenne), Santos-Silva n’a jamais trouvé sa place dans les Hauts-de-France. En quinze matchs disputés en Betclic Élite, l’intérieur de 2,07 m n’a compilé que 2,3 points en 10 minutes de moyenne. Ce n’était pas beaucoup mieux en Ligue des Champions. Pas au niveau attendu, il était le dixième homme dans la rotation de Julien Mahé, qui souffre dans le secteur intérieur. Bien en-dessous des ambitions de l’alumni de VCU et Texas Tech, où il a joué autant au football américain qu’au basket.

« Le club a fait un effort pour le faire sortir de chez lui en France et le signer, et nous sommes sûrs qu’il ajoutera de la force, de l’expérience et de la détermination à l’équipe ! » a écrit le club israélien dans l’annonce de la signature.