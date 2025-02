Marcus Santos-Silva quitte Saint-Quentin

Marcus Santos-Silva (2,01 m, 27 ans) et le Saint-Quentin Basketball, c’est terminé. Selon nos informations, le pivot américain et le SQBB se sont mis d’accord pour mettre fin à leur contrat, qui devait s’arrêter le 30 juin prochain.

Arrivé avec le statut d’un fort joueur de Pro B, l’ancien joueur de NFL ne s’est pas imposé dans le collectif de Julien Mahé. Utilisé moins de 10 minutes en moyenne en Betclic ÉLITE (2,3 points et 3 rebonds) et BCL (2,7 rebonds et 3,9 rebonds), Marcus Santos-Silva n’a joué que 2 minutes lors de la dernière rencontre, au Portel. Pourtant, il avait atteint la barre des 10 points quatre jours plus tôt, lors de la belle du play-in chez le Galatasaray Istanbul (10 points et 3 rebonds en 15 minutes).

Reste à savoir si l’ancien joueur du Lille Métropole Basket (LMB) va rebondir au sein d’un autre club du championnat de France, probablement en Pro B.