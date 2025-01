Après l’imbroglio Heurtel, le FC Barcelone refroidit Paris à l’Accor Arena

Le FC Barcelone, section basket, aura rarement fait parler en France autant qu’en ce vendredi 3 janvier. Alors que l’imbroglio autour de la signature de Thomas Heurtel a accaparé l’attention des suiveurs européens, le club catalan a terminé sa journée sur une note positive. Dans une Accor Arena copieusement garnie de 18 000 spectateurs, il a réussi à venir à bout du Paris Basketball (79-90), en appuyant notamment à l’intérieur.

Quatrième défaite consécutive pour Paris en EuroLeague

Si l’institution barcelonaise a connu de sévères maux de têtes en ce vendredi, elle pourrait en avoir transmise au Paris Basketball après cette rencontre. Belle histoire de la première partie de saison de l’EuroLeague, avec notamment 10 victoires de rang, le club de la capitale va devoir gérer le doute qui pourrait s’immiscer en lui dans les jours à venir. À l’Accor Arena, Paris a concédé sa 4e défaite consécutive sur la scène européenne (après le Real Madrid, l’ASVEL et Baskonia), se trouvant par la même occasion éjecté du podium de la saison régulière.

Barcelona handed Paris their 4 straight loss in the EuroLeague 😬 pic.twitter.com/02XVdzcvha — BasketNews (@BasketNews_com) January 3, 2025

Et à l’image d’une équipe en manque de confiance, les partenaires de Nadir Hifi n’ont pas eu d’adresse (7/30 à 2-points), comme l’illustre le 2/9 de l’arrière parisien ou le 1/7 de son collègue Tyson Ward. Ce manque d’optimisme aux tirs a incité Tiago Splitter a essayé de jouer « plus petit pour libérer la peinture », expliquait-il au micro de l’EuroLeague. « Mais ils nous ont dominé sous les panneaux avec Hernangomez », constatait-il encore.

Une défense intérieure friable, un jeu offensif rouillé

C’est peu dire si le double champion d’Europe a fait des raquettes de Bercy son jardin, avec 23 points à 7/11 aux tirs et 9/14 aux LFs, ainsi que 10 rebonds et 8 fautes provoquées. Autre preuve de la fébrilité francilienne : le catastrophique ratio passes décisives (8) / ballons perdus (13), qui met en exergue les difficultés du soir à faire bouger le ballon et trouver des solutions en attaque.

Le point positif pour Paris ? Une petite période de repos à venir pour recharger les batteries et tentait de se remettre la tête à l’endroit. Contrairement à l’ASVEL et Monaco, le club de la capitale ne jouera pas ce week-end en Betclic ELITE, et mis à part un 1/8e de finale de Coupe de France chez l’Élan Béarnais le mardi 7 janvier, il ne reprendra que le vendredi 10 janvier par un déplacement à l’Étoile Rouge de Belgrade. On a connu mieux pour se relancer mais le Paris Basketball est surprenant à plus d’un titre cette saison.