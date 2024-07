Après sa découverte de l’EuroLeague, Sylvain Francisco va pouvoir confirmer au Zalgiris Kaunas

Sylvain Francisco (1,85 m, 26 ans) est bien un nouveau joueur du Zalgiris Kaunas. Alors que l’information était sortie dès le début du mois de mai, celle-ci a été officialisée ce lundi 1er juillet par le club lituanien. Le meneur français s’est engagé sur un contrat d’une saison, avec une autre en option.

Please welcome, #3 Sylvain Francisco! ✍️ pic.twitter.com/FkWVnqJyhl — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 1, 2024

Une première saison intéressante au Bayern Munich

Après une première saison de découverte de l’EuroLeague avec le Bayern Munich, Sylvain Francisco va pouvoir confirmer avec le Zalgiris Kaunas toutes les belles choses entrevues en Bavière. Plutôt productif en sortie de banc dans une équipe ayant terminé proche du Top 10 (10,6 points et 3,2 passes décisives en 19 minutes de jeu), le meneur a contribué au succès du club bavarois en Allemagne, avec un titre de champion ainsi que le trophée de la Coupe d’Allemagne, dont il a été élu MVP du Top 4.

Mais le Francilien devrait disposer d’encore davantage de responsabilités dans la ville portuaire lituanienne. Une équipe du Zalgiris en plein renouvellement après une saison décevante, marquée par une 14e place en EuroLeague, juste devant le Bayern Munich, et surtout une défaite en finale de son championnat national pour la première fois depuis la saison 2010-2011.

Avoir « plus de responsabilités » avec le Zalgiris Kaunas

Après avoir cotôyé le technicien Pablo Laso en Allemagne, Sylvain Francisco va tenter de franchir de nouvelles étapes avec l’entraîneur Andrea Trinchieri. L’ancien joueur de Boulogne-Levallois, du Paris Basketball ou de Roanne, qui voue une grande importance à la relation avec son coach, s’est montré enthousiaste à l’idée de travailler avec l’Italien. Ils ont d’ailleurs failli être ensemble à Munich, le technicien italien ayant coaché le Bayern de 2020 à 2023.

« Je voulais vraiment jouer pour Andrea Trinchieri, souligne Sylvain Francisco dans le communiqué du club. Je savais que Zalgiris était un bon club. En fait, pour moi, c’est l’un des meilleurs clubs d’Europe. J’ai senti que je devais aller quelque part où je pourrais avoir plus de responsabilités et jouer dans une bonne atmosphère. »

Non sélectionné pour les Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France, Sylvain Francisco va donc pouvoir se tourner vers la préparation de la saison à venir avec son nouveau club. Et franchir quelques étapes de plus dans son début de carrière en EuroLeague, notamment en « améliorant [son] jeu sur demi-terrain et en étant plus constant sur [ses] tirs à 3-points », comme il nous le confiait au début de l’année 2024.