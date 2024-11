Après sa première victoire européenne, l’ESBVA prête à débloquer son compteur en LBWL ?

Ce samedi 23 novembre à 20h va se jouer une rencontre déjà importante, opposant les deux derniers clubs de La Boulangère Wonderligue : La Roche Vendée (1 victoire pour 5 défaites) et Villeneuve d’Ascq (0-6). Un match des mauvais élèves de ce début de saison, qui auront à cœur de se rattraper. Notamment pour les championnes en titre nordistes qui ont réalisé deux premiers mois chaotiques. Mais en début de semaine, elles ont enfin connu une lueur d’espoir en allant chercher leur première victoire après… onze revers d’affilée toutes compétitions confondues. C’est après avoir battu les Polonaises de Polkowice en EuroLeague féminine (100-83) que le coach Rachid Meziane – qui a jusqu’au 21 décembre pour faire ses preuves – a livré son discours auprès de ses joueuses, filmé par les caméras du club :

« Je pense qu’aujourd’hui, on doit commencer un nouveau chapitre. C’est une page blanche pour écrire une nouvelle histoire. Un nouveau départ. On doit avoir une attitude positive et constructive, c’est le seul moyen de s’améliorer… On a joué avec notre cœur. Appréciez cette victoire, mais il faut qu’elle vienne générer de la confiance. »