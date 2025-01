Après sa sortie remarquée en EuroLeague, Paul Mbiya monte à 43 d’évaluation en Espoirs

De l’EuroLeague au championnat Espoirs ELITE, c’est un grand écart auquel Paul Mbiya (2,11m, 19 ans) commence à s’habituer. L’intérieur congolais a beau avoir réalisé un match très intéressant le jeudi soir face à l’ALBA Berlin – 4 points et 5 rebonds en 10 minutes de jeu lors d’une victoire après prolongation (96-89) dans la reine des compétitions européennes, il a continué à arpenter les parquets du championnat Espoirs ELITE moins de deux jours plus tard.

27 points et surtout 43 dévaluation pour Paul Mbiya

Le samedi 18 janvier, lors de la rencontre entre son équipe de l’ASVEL et celle du BCM Gravelines-Dunkerque, Paul Biya a mené les siens à la victoire. Du haut de ses 2,11 m, il a martyrisé la raquette nordiste en inscrivant 27 points (à 11/13 au tir et 5/7 aux lancers francs) et en prenant 15 rebonds. Il ajoute à cela 4 interceptions et 1 contre pour finir à 43 d’évaluation, son deuxième plus haut total de la saison. Un match de haute voltige qui a été validé par la victoire au terme d’une rencontre très disputée (77-73).



La win pour nos Espoirs ! 😁 Dans un match très disputé, nos jeunes s'imposent à l'Astroballe face au BCM Gravelines ✔️

Félicitations Messieurs ! 🤝#TeamASVEL #Espoirs pic.twitter.com/bUNEtYLumn — ASVEL BASKET ⚪️⚫️ (@asvelbasketasso) January 18, 2025

Paul Mbiya avait fait cependant mieux contre le Paris Basketball avec 29 points, 17 rebonds et 4 contres pour 44 d’évaluation. Cependant, son équipe avait perdu 85 à 77 dans une saison difficile sur le plan des résultats (12e au classement des Espoirs ÉLITE avec 5 victoires et 10 défaites). Sur la deuxième partie de saison, la formation de Mike Happio aspire à remonter au classement. Pour cela, elle veut enchaîner ce samedi 25 janvier à 15h contre Strasbourg, 5e (10-5). Avec un duel qui promet entre Paul Mbiya et Jahel Trefle, deux joueurs que l’on pourra voir ce mardi soir au Young Star Game car les deux intérieurs ont été appelés à la dernière minute.

Arrivé début 2024 à l’ASVEL, Paul Mbiya tourne à 14,7 points et 10,9 rebonds de moyenne en U21 avec l’ASVEL, après 15 participations cette saison.