Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Après un AfroBasket « historique », Siriman Kanouté veut franchir « un cap » à Orléans

ELITE 2 - Après avoir porté le Mali jusqu'en finale de l'AfroBasket, Siriman Kanouté retrouve Orléans avec qui il va disputer la saison 2025-2026 en ELITE 2. Et dans le Loiret, le meneur de jeu compte bien continuer à progresser pour viser plus haut.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après un AfroBasket « historique », Siriman Kanouté veut franchir « un cap » à Orléans

Siriman Kanouté a fait la pluie et le beau temps pour le Mali à l’AfroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

Son conte de fées exceptionnel avec le Mali à l’AfroBasket 2025 achevé, Siriman Kanouté a reposé les pieds sur terre, à Orléans. Après quelques jours de break, le nouveau meneur de jeu de l’OLB a retrouvé ses nouveaux coéquipiers en cette fin de mois d’août, afin de préparer un nouvel exercice en ELITE 2. Une nouvelle saison que le Malien espère bien charnière dans sa carrière, dans un nouvel environnement à l’ambition importante.

Un « super parcours » avec le Mali

Ancien Espoir du SLUC Nancy, Siriman Kanouté (1,78 m, 23 ans) a franchi progressivement chaque palier depuis son départ de Lorraine pour se retrouver désormais chez un aspirant à la montée en Betclic ELITE, Orléans Loiret Basket. Dans un entretien à La République du Centre, le joueur de 23 ans a confié son excitation à l’aube de cette nouvelle aventure.

En préambule, Siriman Kanouté est d’abord revenu sur son été, marquée par une finale de l’AfroBasket avec le Mali (perdue contre l’Angola). Si le meneur a alterné le chaud (meilleur passeur de la compétition, des tirs clutchs) et le froid (une adresse à 2-points catastrophique et plus de 5 pertes de balles par match), il a malgré tout assumé un rôle de leader au sein de sa sélection.

« Ça me fait plaisir d’être là, après un été exceptionnel. Avec le Mali, on a fait quelque chose d’historique pour notre pays et, franchement, ça fait du bien. Il y a un peu de frustration de ne pas être allé au bout, mais on a fait un super parcours. »

Orléans, la « suite logique » pour Siriman Kanouté

Siriman Kanouté se tourne désormais vers sa 3e saison en ELITE 2. Après deux saisons dans la division à Aix-Maurienne, le natif de Bamako a rejoint un prétendant à la Betclic ELITE, Orléans. Dans le Loiret, Siriman Kanouté va occuper la mène avec Xavier Johnson et le local de l’étape Timothé Crusol.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Siriman Kanouté.jpg
Siriman KANOUTÉ
Poste(s): Meneur
Taille: 178 cm
Âge: 23 ans (25/09/2001)
Nationalités:

logo mali.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
9,7
#79
REB
2,4
#163
PD
3,7
#30

L’objectif pour Siriman Kanouté sera de performer aussi bien qu’en Savoie (9 points et 3 passes décisives de moyenne la saison dernière), en parvenant notamment à améliorer son efficacité chez un gros bras de la division.

« C’est une suite logique dans ma carrière. Aix-Maurienne, je le dis avec beaucoup de respect, c’est un club qui forme des jeunes, et pour moi, Orléans, c’est désormais l’endroit où je dois franchir un cap. C’est un club ambitieux, qui a un cadre et où on peut aller chercher la Betclic ELITE. »

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Orléans
Orléans
Suivre
Mali
Mali
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Comment Mam’ Jaiteh appréhende son statut de seul pivot apte des Bleus : « Ça travaille dans l’esprit »
kanouté orléans
ELITE 2
00h00Après un AfroBasket « historique », Siriman Kanouté veut franchir « un cap » à Orléans
Elie Okobo a livré contre la Pologne ce qui est peut-être son meilleur match en carrière en équipe de France, dans un rôle de véritable meneur
EuroBasket
00h00Élie Okobo, le meneur qu’il faut pour les Bleus ? « Il essaie de vraiment de tout organiser sur le terrain »
EuroBasket
00h00L’alléchant Turquie – Serbie : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 3 septembre
Guerschon Yabusele, auteur de 36 points, se retrouve en Une de L'Equipe
EuroBasket
00h00Après leur carton, Guerschon Yabusele et les Bleus font la Une de L’Équipe
champagne shamar givance
ELITE 2
00h00Champagne Basket retrouve un meneur de jeu : le marathonien Shamar Givance
EuroBasket
00h00L’Espagne en danger, quel adversaire pour l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket ?
Gianmarco Pozzecco avec ses joueurs après la victoire contre l'Espagne
EuroBasket
00h00Pozzecco révèle le porte-bonheur secret de l’Italie à l’EuroBasket
EuroBasket masculin
00h00Avec France – Pologne, le groupe TF1 bat son record d’audience à l’EuroBasket
EuroLeague
00h00L’ASVEL programme douze matchs d’EuroLeague à la LDLC Arena
1 / 0
Livenews NBA
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
1 / 0