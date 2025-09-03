Après un AfroBasket « historique », Siriman Kanouté veut franchir « un cap » à Orléans

Son conte de fées exceptionnel avec le Mali à l’AfroBasket 2025 achevé, Siriman Kanouté a reposé les pieds sur terre, à Orléans. Après quelques jours de break, le nouveau meneur de jeu de l’OLB a retrouvé ses nouveaux coéquipiers en cette fin de mois d’août, afin de préparer un nouvel exercice en ELITE 2. Une nouvelle saison que le Malien espère bien charnière dans sa carrière, dans un nouvel environnement à l’ambition importante.

Un « super parcours » avec le Mali

Ancien Espoir du SLUC Nancy, Siriman Kanouté (1,78 m, 23 ans) a franchi progressivement chaque palier depuis son départ de Lorraine pour se retrouver désormais chez un aspirant à la montée en Betclic ELITE, Orléans Loiret Basket. Dans un entretien à La République du Centre, le joueur de 23 ans a confié son excitation à l’aube de cette nouvelle aventure.

En préambule, Siriman Kanouté est d’abord revenu sur son été, marquée par une finale de l’AfroBasket avec le Mali (perdue contre l’Angola). Si le meneur a alterné le chaud (meilleur passeur de la compétition, des tirs clutchs) et le froid (une adresse à 2-points catastrophique et plus de 5 pertes de balles par match), il a malgré tout assumé un rôle de leader au sein de sa sélection.

« Ça me fait plaisir d’être là, après un été exceptionnel. Avec le Mali, on a fait quelque chose d’historique pour notre pays et, franchement, ça fait du bien. Il y a un peu de frustration de ne pas être allé au bout, mais on a fait un super parcours. »

Orléans, la « suite logique » pour Siriman Kanouté

Siriman Kanouté se tourne désormais vers sa 3e saison en ELITE 2. Après deux saisons dans la division à Aix-Maurienne, le natif de Bamako a rejoint un prétendant à la Betclic ELITE, Orléans. Dans le Loiret, Siriman Kanouté va occuper la mène avec Xavier Johnson et le local de l’étape Timothé Crusol.

L’objectif pour Siriman Kanouté sera de performer aussi bien qu’en Savoie (9 points et 3 passes décisives de moyenne la saison dernière), en parvenant notamment à améliorer son efficacité chez un gros bras de la division.