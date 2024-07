Après un dernier chapitre insipide à Monaco, Kemba Walker annonce sa retraite

Il restera à jamais un paradoxe. À la fois l’un des plus gros CV jamais vus en France et le pire rapport qualité-prix de l’histoire de la Betclic ÉLITE (1,5 million d’euros de salaire), sans jamais y avoir disputé un seul match… Au terme d’une dernière saison anonyme à Monaco, où c’est déjà un miracle qu’il ait pu prendre part à quelques matchs d’EuroLeague (26, pour 4,4 points à 40%, 1,4 rebond et 1,1 passe décisive de moyenne en 11 minutes) tant ses genoux étaient en piteux état lors de son arrivée l’été dernier, Kemba Walker (1,83 m, 34 ans) a décidé d’arrêter les frais et a pris sa retraite.

S’il ne laissera pas un souvenir impérissable en Principauté, à part pour ses qualités humaines qui ont fait l’unanimité, Kemba Walker ne doit évidemment pas être résumé à son passage monégasque. Puisqu’il est l’un des plus gros joueurs passés par un club français, c’est parce que son cursus outre-Atlantique a été remarquable. Le New-Yorkais a été une superstar NBA, une vraie, l’un des dignes successeurs d’Allen Iverson au cross-over. Icône des Charlotte Hornets, il a été l’une des figures de l’Association dans les années 2010, quadruple All-Star au cours de son prime (entre 2017 et 2020), titulaire lors de l’édition 2019. Cette saison-là, le champion NCAA 2011 a livré le plus beau récital de sa carrière (25,6 points à 43%, 4,4 rebonds et 5,9 passes décisives de moyenne), sélectionné dans le troisième meilleur cinq NBA, la seule All-NBA team de son parcours. Au total, il a disputé 781 matchs NBA pour 19,3 points à 42%, 3,7 rebonds et 5,3 passes décisives de moyenne.

Mais sa carrière a fini par dérailler avec ses problèmes de santé. Son transfert à Boston, en 2019 (l’année où Andrew Albicy lui a volé le ballon sur une remontée de balle à la Coupe du Monde…), a sonné le glas de sa grandeur. Jusqu’à sa piteuse sortie : un renvoi par les Dallas Mavericks, après neuf petits matchs joués, et cette dernière saison sans saveur avec la Roca Team. Mais il ne faudra pas se souvenir que de la fin…

We’re honored to be the last story of your glorious career.

Good luck in your next chapter, Kemba Walker 👊🔴 pic.twitter.com/Cly36rmUNC

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) July 2, 2024