Après un mois à côtoyer l’effectif NBA des Knicks, Pacôme Dadiet assigné en G-League

C’était quelque chose à quoi on pouvait s’attendre, et qui arrive finalement alors que la saison est commencée depuis plus d’un mois. Drafté en N°25 par les Knicks en juin dernier, Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) a été assigné ce samedi 30 novembre en G-League. Cette descente d’un échelon était attendue pour un très jeune joueur qui a besoin de jouer pour se développer.

Or le coach Tom Thibodeau n’est pas réputé pour donner sa chance à ses jeunes rookies. L’apparition pendant 13 minutes de Dadiet sur le parquet lors de l’opening night contre les Celtics n’était finalement qu’une parenthèse enchantée. Depuis ce match, il n’a participé qu’à la moitié des matchs et n’a joué que 61 minutes en cumulé, principalement lors de garbage times. Pas suffisant pour s’habituer au rythme de jeu NBA et à l’adversité. Il était surtout là comme une garantie en cas de nouvelle blessure au sein d’un effectif déjà bien réduit.

Processus au long-terme

L’ancien d’Ulm a cependant pu s’entraîner avec les joueurs NBA, avec qui il a dû récolter de nombreux conseils. En G-League, un temps de jeu conséquent est certainement prévu pour lui, étant donné qu’il sera le seul joueur avec un contrat NBA garanti. Et surtout le seul rookie du premier tour de la franchise new-yorkaise, qui veut maximiser son potentiel. Tom Thibodeau et ses assistants ont déjà décrit le bien qu’ils pensaient de l’ailier français. Il sera dans les plans au long-terme de la franchise. Les jeunes joueurs draftés par les Knicks (Miles McBride, Obi Toppin, Jericho Sims…) sont tous passés par là. Eux aussi ont peu joué pendant leur saison rookie, et ont été envoyés faire leurs armes en G-League. Cela fait partie du processus.

En attendant pour Dadiet, il faudra se partager les tirs en G-League avec les contrats two-way, ainsi que d’autres joueurs en quête d’un retour en NBA (TJ Warren, Moses Brown, Chuma Okeke). Ce sera à lui de s’imposer. Il pourrait disputer son premier match avec les Westchester Knicks ce dimanche soir à 21h, contre les Capital City Go-Go.