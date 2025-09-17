Recherche
Betclic Élite

Après un passage raté à Strasbourg, Edon Maxhuni veut montrer son vrai visage à Gravelines-Dunkerque

Betclic ÉLITE - Aussi brillant au Portel en 2023/24 que décevant l'an dernier à Strasbourg, Edon Maxhuni va connaître son troisième passage en France à Gravelines-Dunkerque, avec l'idée de corriger la dernière image laissée.
00h00
Crédit photo : Julie Dumélié

Malheureux lors de la petite finale de l’EuroBasket (0 point à 0/6 et 1 passe décisive pour -6 d’évaluation en 16 minutes), alors que la Finlande aurait pu s’offrir une historique médaille de bronze, Edon Maxhuni (1,88 m, 27 ans) a pourtant tout de même signé un championnat d’Europe de bonne facture.

Très précieux lors du derby scandinave en ouverture (15 points à 100% face à la Suède), qui avait placé la Finlande dans des bonnes dispositions, le meneur a notamment récidivé lors de la qualification en demi-finale avec 15 points en 18 minutes contre la Géorgie.

« Une décision facile »

De bon augure pour le BCM Gravelines-Dunkerque, qui a mis la main sur Maxhuni pour la saison 2025/26. Une décision naturelle, selon le joueur, comme il s’en est expliqué dans les couloirs de l’Arena Riga la semaine dernière.

« Je pense que le BCM est une bonne équipe, un bon club. Surtout, quand j’ai parlé avec l’entraîneur (Jean-Christophe Prat) et le manager général (Romuald Coustre), ils m’ont donné le sentiment qu’ils me voulaient vraiment. C’était un choix facile. J’aime la France, surtout le Nord (il a joué au Portel en 2023/24, ndlr). On m’a toujours bien traité là-bas. »

LIRE AUSSI

Après avoir repris confiance sous le maillot de sa sélection, Edon Maxhuni reviendra revanchard en France, avec l’idée d’effacer la dernière image mitigée laissée à Strasbourg, où il a livré un semestre médiocre avant de partir pour l’Italie fin janvier. « Honnêtement, c’était un peu une mauvaise saison à Strasbourg », souffle-t-il. « On n’a pas fait de bonnes choses en tant qu’équipe. Je veux changer cela, montrer qui je suis et faire du bon boulot. »

Propos recueillis à Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
