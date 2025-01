Après une courte aventure en Pologne, Alexis Peterson rebondit à Besiktas

L’UFAB aurait certainement apprécié qu’Alexis Peterson s’engage avec son nouveau club quelques jours plus tard. En effet, opposé au club turc de Besiktas en 1/8e de finale de l’EuroCup, le club angevin a vécu des retrouvailles avec son ancienne meneuse ce jeudi 9 janvier. Cette dernière a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs (1 point et 4 passes décisives) et l’a emportée sur le parquet de Jean-Bouin (52-64).

Polkowice en proie à des difficultés financières

Parti de Basket Landes vers Polkowice cet été, Alexis Peterson (1,65 m, 29 ans) a quitté son club polonais seulement après cette première partie de saison 2024-2025. Non pas que l’Américano-Allemand n’ait pas performé dans la petite ville de l’Ouest de la Pologne (14 points et 6 passes de moyenne en 4 matchs d’EuroLeague), mais le club est en proie à des difficultés financières. Qualifié pour la seconde phase de l’EuroLeague féminine, Polkowice y a renoncé pour ces raisons. Ainsi, plusieurs joueuses comme Alexis Peterson ont récemment quitté l’effectif. L’ancienne joueuse de Basket Landes va donc désormais évoluer avec Besiktas dans la dense ligue turque, ainsi qu’en EuroCup.