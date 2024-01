Arthur Bouba (Nantes) coupé en pleine progression : fin de saison pour le jeune ailier

Entre sa première et sa deuxième saison avec Nantes, Arthur Bouba (2,02 m, 22 ans) a doublé son temps de jeu (passé de 11 minutes de jeu à 19). Les statistiques ont également suivi la même trajectoire (passées de 3,5 points et 2,8 rebonds à 7,5 points à 4,4 rebonds). Le jeune ailier nantais était ainsi logiquement dans une saison de progression, lui qui a signé son premier contrat professionnel en Loire-Atlantique après être notamment passé par Cholet et Bourg-en-Bresse. Était, car celle-ci a pris fin ce mardi au Palio de Boulazac. Dès les premières minutes de la partie, le Nantais s’est blessé au genou suite à un contact avec un joueur du BBD. Le Nantes Basket Hermine a annoncé ce mercredi en fin d’après-midi qu’Arthur Bouba souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche qui met ainsi un terme à sa saison 2023-2024.

Un remplaçant médical recherché

Un coup dur pour le joueur, qui a déjà subi une rupture des ligaments croisés du genou en 2017 lors de sa période choletaise. Nantes perd son 6e meilleur marqueur (7,5 points de moyenne) et son 3e meilleur rebondeur (4,4 rebonds par match). Dans son communiqué, le club nantais a ajouté être d’ores et déjà à la recherche d’un remplaçant médical pour pallier cette absence.