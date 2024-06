Arthur Bruyas de retour dans sa Loire natale avec le SCABB

Arthur Bruyas (1,98 m, 23 ans) va continuer sa route en Pro B en retrouvant la Loire, au SCABB. Longtemps le joueur phare du centre de formation de Roanne, l’ailier s’est engagé avec l’autre club du département, la nouvelle entité Saint-Chamond Andrézieux Bouthéon Basket.

𝗔𝗿𝘁𝗵𝘂𝗿 𝗕𝗥𝗨𝗬𝗔𝗦 rejoint le SCABB ! Formé à la Chorale de Roanne, il évoluait la saison dernière à Pau où il a joué un rôle majeur. Joueur au profil complémentaire avec Jonathan Hoyaux, il apportera son envergure et sa capacité à défendre sur tout type de profil. pic.twitter.com/zNHP1205Qd — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) June 22, 2024

La caution locale du SCABB

Et une jolie prise de plus pour le SCABB, qui en plus de s’offrir un solide joueur de la division, apporte une caution locale à son projet naissant. Formé à la Chorale de Roanne (2018-2021 et 2022-2023), Arthur Bruyas sort d’une saison convaincante à l’Élan Béarnais. Blessé à la cheville mi-mars, il n’avait pas pu prendre part à la fin de saison du club palois, lui qui valait 10,1 points à 43% de réussite au tir et 3,5 rebonds en 26 minutes de jeu. L’Élan Béarnais avait accepté de le libérer mi-juin.

Utile dans la rotation de Roanne en Betclic ELITE lors de l’exercice 2022-2023, le Stéphanois, qui avait déjà connu la Pro B avec Saint-Chamond (9 matchs en 2020-2021) et Saint-Vallier (7,1 points de moyenne en 2021-2022), a donc pu prendre un autre volume cette saison avec l’EBPLO. Et il va pouvoir continuer sur sa lancée au SCABB, qui devrait viser les playoffs dès cette saison au vue de son effectif naissant.