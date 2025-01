Astier donne la victoire à Bourges, Angers et Basket Landes s’imposent après prolongations

Après la victoire des Flammes Carolo sur le parquet de La Roche Vendée ce vendredi, il y a eu du suspense en LBWL ce samedi soir pour la suite et la fin de la 14e journée de saison régulière.

50 minutes de jeu lors de Basket Landes – Charnay

A Tarbes, Bourges s’est imposé sur un panier de la native de… Tarbes Pauline Astier (1,79 m, 22 ans) à 7 secondes de la fin. Ce succès a été compliqué à aller chercher pour les Tango (12 passes décisives pour 17 balles perdues) qui restent en tête du championnat (12 victoires et 2 défaites) devant les Flammes Carrolo (10 victoires et 4 défaites). Mais cela a encore été plus compliqué pour Angers (9 victoires et 5 défaites) et Basket Landes (8 victoires et 6 défaites) qui ont du jouer les prolongations. L’UFAB 49 a néanmoins fait preuve de grosses ressources après l’égalisation de Carla Leite (17 points) à 4 secondes de la fin. L’équipe d’Ameryst Alston (27 points en 43 minutes) a refait la différence lors des 5 minutes supplémentaires.

Pour Basket Landes, il n’a pas fallu 5 mais 10 minutes supplémentaires face à Charnay. Si Luisa Geiselsoder, à la fin du quatrième quart-temps, puis Myriam Djekoundade, à la fin de la première prolongation, ont manqué le 3-points de la victoire, les locales ont pris le large en prolongation, particulièrement après un 3-points de Destiny Slocum pour leur donner 7 points d’avance (73-66). Cette dernière a inscrit 22 points, soit 2 de moins que sa collègue de la ligne arrière Leila Lacan (24 points).

Lattes-Montpellier rebondit, Landerneau finit fort dans le duel de la peur



Deux semaines après sa déroute à Landerneau, Lattes-Montpellier (9 victoires et 5 défaites) avait la volonté de se reprendre en championnat. C’est chose faite après sa grosse victoire contre l’ASVEL Féminin (85-70). Elodie Naigre a pris feu à 3-points (21 points à 6/10 derrière l’arc) alors que Garance Rabot (22 d’évaluation) a encore fait mal à son ancien club. Pour Landerneau, c’était chaud à Chartres. Le LBB d’Angel Baker (25 points à 12/19) a renversé la vapeur dans le dernier quart-temps (16-25) pour aller chercher ce succès vital dans le duel des deux derniers. Les Finistériennes (5 victoires et 9 défaites) comptent désormais trois victoires d’avance sur le promu (2 victoires et 12 défaites).