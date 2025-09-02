Recherche
EuroBasket masculin

Au cœur d’une polémique, Jusuf Nurkic met les choses au clair avec Giannis Antetokounmpo sur des propos qu’il n’a jamais tenus

Jusuf Nurkic clarifie la polémique autour de commentaires sur Giannis Antetokounmpo. Le pivot bosnien n'a jamais dit que la star grecque "était nul" contre les défenses FIBA, contrairement à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Au cœur d’une polémique, Jusuf Nurkic met les choses au clair avec Giannis Antetokounmpo sur des propos qu’il n’a jamais tenus

Jusuf Nurkic a tenu a tuer la polémique selon laquelle il disait Giannis Antetokounmpo « nul » en basket FIBA.

Crédit photo : FIBA

Une polémique née d’un malentendu vient d’être éclaircie par Jusuf Nurkic lui-même. Après la victoire historique de la Bosnie contre la Grèce lors de l’Eurobasket à Limassol, le pivot des Phoenix Suns a tenu à rétablir la vérité concernant des propos qui lui étaient attribués sur Giannis Antetokounmpo, selon lesquels la star grecque serait « nulle » en basket FIBA.

À l’issue de la rencontre, remportée par la Bosnie face à une équipe grecque privée de sa superstar, Nurkic s’est dirigé vers Giannis au centre du terrain pour une discussion. Interrogé sur cette interaction, le joueur bosnien a répondu par un laconique « pas de commentaire », mais la nature de leur échange ne fait guère de doute.

Lorsqu’il a aperçu la presse grecque en zone mixte, Nurkic a directement posé la question : « Vous êtes ceux qui ont écrit quelque chose que je n’ai pas dit ? » Sa fédération a d’ailleurs clarifié la situation, vidéo à l’appui : Nurkic n’a jamais déclaré que Giannis « était nul » contre les défenses FIBA, mais plutôt qu’il était à la peine face à « ce genre de défenses ».

LIRE AUSSI
La Bosnie-Herzégovine s'impose 80-77 contre la Grèce déjà qualifiée et privée de Giannis Antetokounmpo, ménagé par le staff grec.
Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce chute face à la Bosnie-Herzégovine – BeBasket
Rédaction

Une victoire importante mais pas décisive pour la Bosnie

Le pivot a également analysé la performance de son équipe : « Je pense que cela n’a pas beaucoup changé. Nous avons gardé le même engagement en défense et en attaque, et peu importe qui va jouer en face, vous devez avoir la même discipline. Pour la majeure partie du match, nous avons eu beaucoup de discipline. »

Concernant les points d’amélioration, Nurkic s’est montré critique : « Nous devons encore apprendre à être meilleurs, ne pas aider les autres tireurs, et quand les tireurs attrapent et tirent, nous avons la main en bas, ce qui est, quand on y pense, fou, de ne pas lever la main face à de grands tireurs comme Sloukas ou quelqu’un d’autre. »

Malgré cette première victoire de la Bosnie contre la Grèce dans un tournoi majeur, Nurkic reste lucide sur la portée de ce succès. « Cela ne veut rien dire ou tout dire. Nous n’avons pas fini le travail, comme vous l’avez dit ; ils sont déjà qualifiés, et nous non. Nous avons un match de plus avec la Géorgie« , a-t-il expliqué.

La Bosnie affrontera la Géorgie dans un véritable match couperet, où le vainqueur se qualifiera pour le tour suivant. Nurkic et ses coéquipiers auront 24 heures pour récupérer et préparer cette finale avant la lettre.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
oscarnivore
Faudrait que Nurkic soit d'une bêtise abyssale pour qu'il ait pu penser que Giannis A. était "nul" en FIBA. A près de 30 points par match, je veux pas savoir ce que ça donnerait s'il était bon... Sinon, quelqu'un sait pourquoi Halilovic joue pas ? Benché ou blessé ?
