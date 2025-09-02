Au cœur d’une polémique, Jusuf Nurkic met les choses au clair avec Giannis Antetokounmpo sur des propos qu’il n’a jamais tenus

Une polémique née d’un malentendu vient d’être éclaircie par Jusuf Nurkic lui-même. Après la victoire historique de la Bosnie contre la Grèce lors de l’Eurobasket à Limassol, le pivot des Phoenix Suns a tenu à rétablir la vérité concernant des propos qui lui étaient attribués sur Giannis Antetokounmpo, selon lesquels la star grecque serait « nulle » en basket FIBA.

Yusuf Nurkić probably explained to Giannis Antetokounmpo the misunderstanding that happened with his statement yesterday👀 Yusuf said ‘saw kind of those defenses’ (meaning: he has seen this kind of defense) and not ‘suck on those defenses’ (meaning: he struggles badly against… pic.twitter.com/hyYtSomUCx — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 2, 2025

À l’issue de la rencontre, remportée par la Bosnie face à une équipe grecque privée de sa superstar, Nurkic s’est dirigé vers Giannis au centre du terrain pour une discussion. Interrogé sur cette interaction, le joueur bosnien a répondu par un laconique « pas de commentaire », mais la nature de leur échange ne fait guère de doute.

Lorsqu’il a aperçu la presse grecque en zone mixte, Nurkic a directement posé la question : « Vous êtes ceux qui ont écrit quelque chose que je n’ai pas dit ? » Sa fédération a d’ailleurs clarifié la situation, vidéo à l’appui : Nurkic n’a jamais déclaré que Giannis « était nul » contre les défenses FIBA, mais plutôt qu’il était à la peine face à « ce genre de défenses ».

Une victoire importante mais pas décisive pour la Bosnie

Le pivot a également analysé la performance de son équipe : « Je pense que cela n’a pas beaucoup changé. Nous avons gardé le même engagement en défense et en attaque, et peu importe qui va jouer en face, vous devez avoir la même discipline. Pour la majeure partie du match, nous avons eu beaucoup de discipline. »

Concernant les points d’amélioration, Nurkic s’est montré critique : « Nous devons encore apprendre à être meilleurs, ne pas aider les autres tireurs, et quand les tireurs attrapent et tirent, nous avons la main en bas, ce qui est, quand on y pense, fou, de ne pas lever la main face à de grands tireurs comme Sloukas ou quelqu’un d’autre. »

Malgré cette première victoire de la Bosnie contre la Grèce dans un tournoi majeur, Nurkic reste lucide sur la portée de ce succès. « Cela ne veut rien dire ou tout dire. Nous n’avons pas fini le travail, comme vous l’avez dit ; ils sont déjà qualifiés, et nous non. Nous avons un match de plus avec la Géorgie« , a-t-il expliqué.

La Bosnie affrontera la Géorgie dans un véritable match couperet, où le vainqueur se qualifiera pour le tour suivant. Nurkic et ses coéquipiers auront 24 heures pour récupérer et préparer cette finale avant la lettre.