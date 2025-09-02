Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce chute face à la Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine a relancé ses chances de qualification pour les huitièmes de finale en s’imposant face à la Grèce (80-77) lors d’un match disputé au Spyros Kyprianou Arena de Limassol. Cette victoire permet aux Dragons d’égaliser leur bilan à 2 victoires et 2 défaites avant le dernier match de la phase de groupes.

EuroBasket – Groupe C Grèce 77 Bosnie-Herzégovine 80

L’absence de la superstar grecque Giannis Antetokounmpo, ménagé en raison d’une blessure au genou, ainsi que celle de Giannoulis Larentzakis (dos), n’a pas empêché la Grèce de prendre un excellent départ. Déjà qualifiés pour la phase à élimination directe, les Hellènes ont mené de 11 points au premier quart-temps et ont même creusé l’écart jusqu’à 13 points en début de deuxième période (34-21).

Un 18-0 qui change tout

Le tournant du match s’est produit grâce à un impressionnant 18-0 de la Bosnie-Herzégovine, qui a permis aux Dragons de renverser complètement la situation pour mener 39-34. Cette séquence a totalement changé la physionomie de la rencontre et donné l’élan nécessaire à l’équipe bosniaque.

L’avance s’est encore creusée au troisième quart-temps, atteignant jusqu’à 12 points (53-41), puis 14 points en début de dernier acte. Malgré les tentatives de retour grecques, qui sont revenues à 5 points dans les dernières minutes (74-69 à deux minutes de la fin), la Bosnie-Herzégovine a su préserver son avantage jusqu’au bout.

Jusuf Nurkic a été le leader de cette victoire avec 18 points et 10 rebonds, dont 6 offensifs, complétés par 3 passes, 3 interceptions et 1 contre. L’intérieur star a d’ailleurs inscrit son nom dans le top 10 des meilleurs marqueurs bosniaques de l’histoire de l’EuroBasket. De son côté, le meneur naturalisé John Roberson a également inscrit 18 points avec 4 paniers à 3-points, tandis qu’Edin Atic a contribué avec 15 points, 8 rebonds et 3 passes.

Jusuf Nurkic is now the 10th all-time scorer in Bosnia & Herzegovina's #EuroBasket history. 🇧🇦 pic.twitter.com/5F7SvGVdR4 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Chez les Grecs, Kostas Sloukas a terminé meilleur marqueur avec 15 points et 8 passes décisives, suivi de Tyler Dorsey et ses 14 points. L’entraîneur grec Vassilis Spanoulis a analysé la défaite, amer : « Nous avons perdu la tête sans raison. Nous étions nerveux après cela, ce qui arrive habituellement dans les matchs à élimination directe, donc c’était une bonne leçon. » Il a confirmé que Giannis Antetokounmpo et Giannoulis Larentzakis seraient disponibles pour la suite du tournoi.

La Bosnie-Herzégovine a forcé 17 balles perdues grecques, les convertissant en 15 points, et a réussi 11 paniers à 3-points pour compenser un faible 46% aux lancers francs. Les Dragons affronteront la Géorgie jeudi pour leur dernière chance de qualification, tandis que la Grèce (3-1) défiera l’Espagne tenante du titre pour s’assurer la première place du groupe.