EuroBasket masculin

Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce chute face à la Bosnie-Herzégovine

EuroBasket - La Bosnie-Herzégovine s'impose 80-77 contre la Grèce déjà qualifiée. Face à une équipe privée de Giannis Antetokounmpo, ménagé par le staff grec, les Dragons ont signé leur deuxième victoire dans le Groupe C grâce à un 18-0 décisif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce chute face à la Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine stoppe la série de victoires de la Grèce, privée de Giannis Antetokounmpo.

Crédit photo : FIBA

La Bosnie-Herzégovine a relancé ses chances de qualification pour les huitièmes de finale en s’imposant face à la Grèce (80-77) lors d’un match disputé au Spyros Kyprianou Arena de Limassol. Cette victoire permet aux Dragons d’égaliser leur bilan à 2 victoires et 2 défaites avant le dernier match de la phase de groupes.

– Groupe C

L’absence de la superstar grecque Giannis Antetokounmpo, ménagé en raison d’une blessure au genou, ainsi que celle de Giannoulis Larentzakis (dos), n’a pas empêché la Grèce de prendre un excellent départ. Déjà qualifiés pour la phase à élimination directe, les Hellènes ont mené de 11 points au premier quart-temps et ont même creusé l’écart jusqu’à 13 points en début de deuxième période (34-21).

LIRE AUSSI
Giannis Antetokounmpo n’a pas pu tenir sa place ce mardi contre la Bosnie-Herzégovine, en raison de gênes au genou.
Giannis Antetokounmpo de nouveau forfait avec la Grèce, contre la Bosnie-Herzégovine – BeBasket
Rédaction

Un 18-0 qui change tout

Le tournant du match s’est produit grâce à un impressionnant 18-0 de la Bosnie-Herzégovine, qui a permis aux Dragons de renverser complètement la situation pour mener 39-34. Cette séquence a totalement changé la physionomie de la rencontre et donné l’élan nécessaire à l’équipe bosniaque.

L’avance s’est encore creusée au troisième quart-temps, atteignant jusqu’à 12 points (53-41), puis 14 points en début de dernier acte. Malgré les tentatives de retour grecques, qui sont revenues à 5 points dans les dernières minutes (74-69 à deux minutes de la fin), la Bosnie-Herzégovine a su préserver son avantage jusqu’au bout.

Jusuf NURKIC
Jusuf NURKIC
18
PTS
10
REB
3
PDE
Logo EuroBasket
GRE
77 80
BIH

Jusuf Nurkic a été le leader de cette victoire avec 18 points et 10 rebonds, dont 6 offensifs, complétés par 3 passes, 3 interceptions et 1 contre. L’intérieur star a d’ailleurs inscrit son nom dans le top 10 des meilleurs marqueurs bosniaques de l’histoire de l’EuroBasket. De son côté, le meneur naturalisé John Roberson a également inscrit 18 points avec 4 paniers à 3-points, tandis qu’Edin Atic a contribué avec 15 points, 8 rebonds et 3 passes.

Chez les Grecs, Kostas Sloukas a terminé meilleur marqueur avec 15 points et 8 passes décisives, suivi de Tyler Dorsey et ses 14 points. L’entraîneur grec Vassilis Spanoulis a analysé la défaite, amer : « Nous avons perdu la tête sans raison. Nous étions nerveux après cela, ce qui arrive habituellement dans les matchs à élimination directe, donc c’était une bonne leçon. » Il a confirmé que Giannis Antetokounmpo et Giannoulis Larentzakis seraient disponibles pour la suite du tournoi.

Kostas SLOUKAS
Kostas SLOUKAS
15
PTS
4
REB
8
PDE
Logo EuroBasket
GRE
77 80
BIH

La Bosnie-Herzégovine a forcé 17 balles perdues grecques, les convertissant en 15 points, et a réussi 11 paniers à 3-points pour compenser un faible 46% aux lancers francs. Les Dragons affronteront la Géorgie jeudi pour leur dernière chance de qualification, tandis que la Grèce (3-1) défiera l’Espagne tenante du titre pour s’assurer la première place du groupe.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Grèce
Grèce
Suivre
T-shirt offcourt

